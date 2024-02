La Mens Sana ritrova Camillo Bianchi: "Sarà davvero una grande emozione"

E’ finalmente iniziata la settimana che porta alla prima gara della seconda fase per la Mens Sana. I biancoverdi hanno messo nel mirino la prima palla a due del girone a otto contro San Vincenzo, in programma domenica alle 18 nella cittadina in provincia di Livorno. Nelle fila della formazione locale c’è un giocatore a che a Siena è cresciuto, formandosi nel settore giovanile di Viale Sclavo e vincendo anche due scudetti di categoria. "Siamo una squadra giovane – ha detto ai canali social della società biancoverde Camillo Bianchi (nella foto), uno degli elementi di punta di San Vincenzo – tranne Persico e il sottoscritto. Arriviamo dalla D ma nonostante questo ci siamo fatti trovare pronti e forse siamo stati una delle sorprese della prima fase. Siamo un bel gruppo anche fuori dal campo e questo ci aiuta". Non sarà una gara come le altre per Bianchi. "Giocare contro la Mens Sana sarà un mix di emozioni. Ho già incontrato la Mens Sana da avversario, nel 2014/15 in B quando giocavo a Piombino sia in regular season che nel primo turno playoff e ricordo bene quelle partite e ciò che suscitarono in me. Non posso dimenticare il periodo che ho passato a Siena e gli scudetti vinti col settore giovanile. Ho avuto l’onore di essere allenato da tecnici incredibili come Magro, Campanella e Catalani. È stata una fortuna essere alla Mens Sana in quel periodo e me ne sono reso conto col tempo. Vedere appesi al palazzo gli scudetti Under17 e Under19 sarà bellissimo e mi riporterà indietro nel tempo. Io sono di Pomarance ma per me Siena è casa e torno spesso. Ho visto qualche partita della Mens Sana attuale, la seguo perché sono un tifoso e sia che faccia l’Eurolega o la C la guardo sempre. Prosek, Puccioni, Marrucci e Pannini, che conosco fin da quando era bambino, sono giocatori molto forti".

g.d.l.