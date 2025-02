La Mens Sana scaccia i suoi fantasmi. Varese non è mai domo. Quanta fatica!

MENS SANA 73CAMPUS VARESE 68

MENS SANA: Tilli, Belli 8, Pannini 6, Ragusa, Marrucci 7, Pucci 10, Sabia, Binella ne, Prosek 28, Tognazzi 11, Jokic 3. Allenatore Betti.

VARESE: Carità 15, Bosio, Bottelli 6, Tapparo 2, Tiago Scola 5, Mantovani, Kouassi 8, Tomas Scola, Prato 10, Assui 22. Allenatore Roncari.

Parziali: 25-16, 45-29, 53-48.

SIENA – Dopo 4 ko di fila la Mens Sana torna a vincere ma lo fa con estrema fatica contro una Varese mai doma. I biancoverdi erano partiti bene (6-2) ma i giovani della seconda squadra varesina facevano vedere l’ottimo talento offensivo specie col duo Kouassi-Assui che piazzano un 6-0. Per fortuna dei biancoverdi Belli e Prosek sembrano in serata positiva, 18-10 al 6’ e primo time out speso dalla panchina lombarda. Tiago Scola (figlio di Luis, ex campione argentino, visto anche in Nba per molti anni e ora amministratore delegato di Varese) accorcia subito dopo con la tripla dall’angolo ma il primo quarto è di marca senese, +9 al 10’. Secondo quarto con i biancorossi più convinti e aggressivi: 32-29 a metà parziale. A rimettere le distanze giuste tra le due squadre ci pena capitan Pannini che mette la bomba del +10 in un parziale aperto di 7-0 per la squadra di Betti. Il break diventa di 13-0 a chiusura della prima metà di gioco. Al rientro in campo qualche errore in attacco della squadra di Betti è punito dai lombardi, 45-35 (24’). Stavolta di pensa Tognazzi a segnare il ritorno a +15 con una tripla frontale ma Varese non molla e torna sotto la doppia cifra di margine poco dopo. Ragusa incappa del quarto fallo e il parziale di Prato e compagni diventa preoccupante, 50-44. Il black out offensivo prosegue e in un amen Varese torna clamorosamente a -2 con un parziale di 13-0. Pucci ci mette una pezza al termine di un quarto concluso 19-5 per i varesini. La Mens Sana è confusa e stanca, faticando a ritrovare l’ottima fluidità della prima metà di gioco.

Con la forza dei nervi (a fior di pelle) i biancoverdi mantengono il vantaggio ma Campus Varese è solo a -3 a poco meno di metà del parziale conclusivo. Tognazzi ridà il +7 ai suoi ma non è la spallata decisiva perché la maggiore energia di Varese e del suo bomber Assui vale il -2 (66-64) a 2 minuti scarsi dalla fine. Kouassi schiaccia il 66 pari, mentre Prosek fa ½ dalla lunetta. Inizia a quel punto una infinita serie di time out e falli sistematici: Varese sbaglia in attacco e Pucci dalla lunetta è glaciale. Nell’ultimo possesso Marrucci commette fallo sul tiro da tre di Tapparo che fa 2/3, 69-68 con 13’’ scarsi da giocare. Dall’altra parte Prosek è freddo. Vince la Mens Sana.

Guido De Leo