La Mens Sana si mette in viaggio verso Saluzzo. Vecchi: "Con GranTorino la partita è difficile"

Alle 19 al palazzetto dello sport di Saluzzo (in provincia di Cuneo) la Mens Sana gioca l’anticipo contro GranTorino Basketball Draft. "Ci attende un’altra gara molto difficile – ha detto coach Vecchi alla vigilia -. Intanto prima di tutto è un trasferta molto lunga: dobbiamo acquisire al più presto una mentalità da trasferta anche quando i viaggi sono di tante ore come quello di domani (oggi, ndr) per farci trovare pronti ad inizio partita. Questo è uno dei temi sui quali dobbiamo necessariamente crescere. Grantorino è una squadra in crescita, che ha iniziato in sordina essendo un roster molto giovane e per di più con alcune assenze nel pacchetto lunghi. Sembra che possa recuperare qualche giocatore e questo permetterà ai nostri avversari di acquisire maggiore profondità nel roster soprattutto sotto canestro". Domenica scorsa sono arrivati i due punti grazie ad una grande ripresa. "La partita contro Legnaia mi auguro che lasci dei segnali positivi rispetto a quello che possiamo fare anche se in questo momento siamo ancora un po’ a sprazzi alternando momenti in cui a mio avviso esprimiamo una bella pallacanestro ad altri in cui ci mettiamo a studiare un po’ troppo la partita. Spero che i momenti di buon basket aumentino all’interno delle gare a maggior ragione affrontando una formazione giovane e frizzante. Servirà quindi energia e continuità per fare una bella prestazione". Tranne il lungo degente Matteo Neri la Mens Sana è al completo. "C’è qualche acciacco ma è normale, abbiamo comunque un roster lungo e uno staff medico e fisioterapico che ci permette sempre di essere al top. Dovremmo dimostrarlo però in campo dando seguito ad una buona settimana di allenamenti con una prestazione di ritmo e gagliarda". Infine sugli abbonamenti, che ci sono chiusi con l’ottimo numero di 720.

"Essendo un ottimista di natura – dice Vecchi (nella foto) – avevo sperato di arrivare a 750 ma scherzi a parte 720 sono tantissimi e di questa ennesima dimostrazione di affetto dei tifosi siamo ovviamente molto felici". Prosegue intanto il lavoro del settore giovanile della Mens Sana Basketball, che quest’anno punta non solo a far crescere i propri atleti, ma anche a rafforzare la collaborazione e il confronto tra i propri tecnici. A questo scopo, è stata introdotta una riunione settimanale dello staff tecnico, che si tiene ogni sabato mattina. All’incontro partecipano tutti gli allenatori dei vari gruppi insieme al responsabile del settore giovanile, Pierfrancesco Binella, con l’obiettivo di condividere programmi di allenamento, analizzare le partite della settimana e pianificare le attività future.

Guido De Leo