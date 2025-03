La Mens Sana soffre ma poi sbanca Collegno. Ultimo quarto perfetto per due punti pesanti

COLLEGNO

70

MENS SANA

81

COLLEGNO: Obase 4, Bossola 9, Milone 10, Castellino 8, Tarditi 3, Quagliotto ne, Obakhavbaye 8, Grillo 2, Marcato ne, Lo Buono 6, De Bartolomeo 20. Allenatore Comazzi.

MENS SANA: Tilli ne, Belli, Pannini 5, Ragusa 3, Marrucci 8, Pucci 10, Sabia 1, Prosperanti ne, Ivanaj 14, Prosek 12, Tognazzi 20, Jokic 8. Allenatore Betti.

Parziali: 23-23, 45-40, 60-58.

COLLEGNO – Con qualche patema di troppo e senza pagare dazio per la serataccia nel tiro pesante (e ai liberi) la Mens Sana vince a Collegno sfruttando un quarto parziale praticamente perfetto. Aveva però iniziato bene la formazione di casa, 7-2 pareggiato poi da da Marrucci (2’). Pucci e Jokic portano Siena avanti, 9-13. Ivanaj e Prosek sembrano dare una prima spallata al match ma un finale pieno di palle perse costa il 23 pari sulla sirena da parte dei torinesi. Più attenta la Mens Sana in avvio di secondo quarto, +5 nei primi 3’. Collegno non molla però e approfitta di qualche palla persa di troppo e di un tecnico alla panchina: 26-28 al 13’. Dopo un primo parziale spumeggiate per entrambe gli attacchi nel secondo gli errori si moltiplicano sui due lati del parquet. La parità arriva a quota 30 a metà tempo con i biancoverdi che subiscono la fisicità e i rimbalzi dei piemontesi. Obakhavbaye è un fattore sotto il ferro e riporta i suoi avanti subito dopo. Lo Buono segna il +3 Collegno ma la prima tripla della serata senese (l’unica dei primi 20 minuti), di Tognazzi, vale il 37 pari a 3’ dalla seconda sirena. A metà gara la Note di Siena è però sotto di cinque punti pagando a caro prezzo diverse leggerezze. Chi si aspettava una Mens Sana più concentrata al rientro in campo resta deluso perché tra palle perse e liberi sbagliati gli ospiti restano sotto di 5. Ivanaj accorcia a -2 ma Bossola con la tripla ricaccia Siena indietro. Un bel break sposta momentaneamente l’inerzia, 51-52 con l’appoggio di Tognazzi in solitario in contropiede (25’). Ancora il 42 è il trascinatore offensivo e insieme a Prosek (a mezzo servizio per un problema alla mano) e nonostante la pessima serata nel tiro pesante la Mens Sana è avanti 53-56. Tardini segna la rinnovata parità e dopo 30 minuti il tabellone dell’impianto alle porte di Torino segna 60-58 per i padroni di casa. Il quarto finale inizia con un incredibile (per come si era messa la partita) 12-0 senese nei primi 5 minuti che ribalta completamente la gara, 60-70. La tripla (terza complessiva della serata) di Pannini dall’angolo è quella del 15-1 in sei minuti e poco più. E’ il canestro della staffa perché Collegno tenta di rientrare ma la Mens Sana stavolta non trema.

Guido De Leo