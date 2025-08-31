La Mens Sana strappa applausi. Arezzo è ko. Yarbanga in grande forma. Bene Pucci e Belli

Davanti a tanti tifosi accorsi ad Arezzo la prima amichevole di Pannini e compagni si conclude con un’ottima prestazione contro una formazione dello stesso girone di B Interregionle. Per la prima uscita stagionale della Note di Siena Mens Sana Basketball coach Vecchi punta su un quintetto formato da Perin, Belli, Pucci, Jokic e Yarbanga. Nel primo quarto i biancoverdi hanno giocato una pallacanestro intensa e si è messo in evidenza Balsa Jokic che fa la voce grossa sotto canestro sia in attacco che in difesa. I primi dieci minuti terminano tra gli applausi del pubblico di fede mensanina con i biancoverdi avanti di 7 (15-22). Il secondo quarto inizia con un classico canestro in sospensione del nuovo esterno Nepi, ma il protagonista assoluto della seconda frazione è Yarbanga. Tanta energia in difesa con stoppate e palloni recuperati e in attacco riesce a realizzare sia da sotto che dalla media. Giocata della giornata, l’alley-oop dell’ex Ferrara con assist millimetrico di Perin. Bene anche Prosek, Pucci e Belli che trascinano la Note di Siena anche in questo secondo periodo che si conclude con il risultato di 19-22 (visto che il tabellone si resetta ad ogni parziale). La terza frazione di gioco si apre con un fallo e canestro di Prosek che traccia la strada alle bombe di Barou e del giovanissimo Bisanti. Finisce con un +8 per la Note di Siena il terzo periodo. Negli ultimi dieci minuti nonostante si sia vista la stanchezza di queste due settimane intense di preparazione i ragazzi di coach Vecchi hanno continuato a difendere con grande energia. Arezzo vince l’ultimo periodo con il risultato di 24-18. La Mens Sana esce tra gli applausi del pubblico e con in testa le prossime uscite. Nel week end i biancoverdi saranno ospiti del Costone per il quadrangolare con Virtus e Olimpia Legnaia.

Il programma prevede due semifinali nella giornata di sabato: alle 17.30 la sfida tra Mens Sana e Olimpia Basket Legnaia, seguita alle 20 dall’incontro tra i gialloverdi di casa del Costone e la Virtus. Domenica, invece, spazio alla finalina per il terzo posto alle 17.30 e, a seguire, alla finale per decretare la squadra vincitrice, in programma alle 20. Due amichevoli in programma anche nel weekend successivo: oltre a quella di sabato 13 settembre a San Miniato, molto probabilmente i biancoverdi scenderanno in campo anche venerdì 12 contro la San Giobbe Chiusi (luogo ed orario da definire).

Arezzo - Mens Sana 71-83

Mens Sana: Belli 3, Pannini 3, Perin 4, Yarbanga 23, Pucci 4, Nepi 10, Prosek 18, Jokic 10, Bisanti 6, Calviani, Cesaretti, Ferrranti 2. Allenatore Vecchi.

Guido De Leo