La Mens Sana torna a casa. Da lunedì al palazzetto

La Note di Siena Mens Sana è nel pieno dell’attività della sua quarta settimana di preparazione pre campionato. I biancoverdi sono attesi adesso da due impegni importanti nel prossimo fine settimane: 80 minuti ravvicinati che serviranno a coach Vecchi per avere ulteriori indicazioni dopo le ottime risposte ricevute nel memorial Brenci della settimana scorsa. Questa tra l’altro dovrebbe essere l’ultima settimana di ‘esilio’ dal PalaEstra visto che la sessione di lavori estiva sembra ormai terminata.

"Lunedì torneremo in possesso del palazzetto – ha detto il dg Riccardo Caliani al margine della presentazione della collaborazione con Prometeo –. Come ci ha garantito il Comune dalla prossima settimana infatti torniamo a casa e ci alleneremo in sede dopo questo primo mese in giro, con un ringraziamento a chi ci ha ospitato. Siamo come tutte le squadre in una fase della preparazione molto intensa tra gare ed acciacchi vari ma siamo soddisfatti del nostro percorso finora".

Come detto due le amichevoli fissate nelle prossime 48 ore. "Giocheremo a Chiusi contro la San Giobbe, team di B Nazionale, alle 20 di domani e poi andremo a San Miniato sabato alle 18,15. Sarà una sorta di gara di andata perché sempre contro San Miniato, società del nostro girone, disputeremo il secondo memorial dedicato a Lello Ginanneschi domenica 21 alle 18. Un mensanino vero e un grande amico per molti di noi". Le parole del direttore arrivano dalla sede di Prometeo società con cui la Mens Sana ha avviato una nuova collaborazione strategica con l’obiettivo di aumentare il seguito sui social media e di fornire allo staff tecnico strumenti avanzati per l’analisi delle performance dei giocatori.

"Grazie alle competenze di Prometeo avremo la possibilità di implementare la nostra offerta di servizi sia ai nostri sponsor che allo staff tecnico – conclude il dg – potendo fornire informazioni molto utili sia in ambito commerciale per le aziende partner che per lo staff che potrà disporre in tempo reale di dati utili per la preparazione della squadra. Ci tengo a ringraziare l’azienda ed in particolare Giulio Ancilli per aver creduto nel nostro progetto e per averci proposto questa importantissima opportunità".

Prometeo metterà quindi a disposizione le proprie tecnologie per supportare il club contribuendo all’ottimizzazione della preparazione atletica, al monitoraggio delle prestazioni e al coinvolgimento attivo della community di tifosi. "Siamo orgogliosi di questa collaborazione, non solo per il prestigio della Mens Sana, ma anche per la sua storia e il suo profondo legame con il territorio" dichiara Giulio Ancilli ceo di Prometeo.

Guido De Leo