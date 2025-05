La Mens Sana tra l’allenatore e il regolamento. Nella prossima stagione ipotesi ‘doppio under’

Si prenderà ancora un po’ di tempo la Note di Siena per scegliere l’allenatore chiamato a sostituire Paolo Betti dopo un importante biennio in biancoverde. Poi, una volta scelto dal direttore generale Riccardo Caliani il nuovo coach, la Mens Sana inizierà a costruire il roster per il campionato 2025/26. Potrebbe esserci una importante novità però per quanto riguarda le squadre da mandare a referto nel torneo di B Interregionale dalla prossima stagione. La Fip infatti, d’accordo con i comitati regionali, sembra orientata a inserire l’obbligo di due under a referto nei primi dieci giocatori di ogni roster. I giovani dovranno essere due nati dal 2005 in poi e ciò potrebbe cambiare per non dire stravolgere le scelte di molti club. La Mens Sana ad esempio nelle passata stagione aveva due under in pianta stabile in prima squadra ovvero Tilli (2006) e Maghelli (2004, poi ceduto a gennaio a Isernia). Entrambi però, se non per brevi momenti, non facevano parte dei primi dieci giocatori ma andavano a referto solitamente come undicesimo e dodicesimo. Tilli per anno di nascita potrebbe essere utile quindi anche nella prossima stagione anche se non è da escludere un prestito in C per fargli trovare più minuti e continuità. Come esterno under potrebbe far comodo Calviani, che è molto giovane essendo un classe 2008, ma che ha già esordito in prima squadra nella seconda fase dimostrando talento ed attitudine. Per il secondo under logicamente la società invece potrebbe puntare su un lungo in modo da affiancarlo a tre giocatori più esperti. Il regolamento sugli under dovrebbe essere comunque ufficiale la prossima settimana mentre è invece già certo il cambio di formula dell’intera quarta serie del basket nazionale. Si torna infatti all’antico: le 96 squadre partecipanti saranno suddivise in sei gironi da 16 ciascuno con una regular season (andata e ritorno) per complessive 30 partite. Le prime otto classificate avranno accesso al play-off; l’ultima classificata scenderà direttamente in serie C Unica mentre le classificate dal 12° al 15° posto disputeranno il play-out per definire la seconda retrocessa. Archiviata quindi la formula di questi ultimi anni che prevedeva i play-in con la classifica di partenza stilata tenendo conto dei punti conquistati negli scontri diretti della prima fase, situazione che ha generato molte gare inutili ed evidenziato disparità tecniche e qualitative tra i vari gironi. Si stanno intanto giocando i playoff per accedere in B Nazionale: per quanto riguarda le toscane, domenica iniziano le semifinali tra Quarrata e Borgomanero e tra Lucca ed San Miniato.

Guido De Leo