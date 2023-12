LA NOSTRA INIZIATIVA. In palio oggi 5 biglietti omaggio

Torna per la partita di Forlì domani all’Unieuro Arena (inizio 20.30) contro Cento la nostra iniziativa in collaborazione con la Pallacanestro 2.015, gioco con cui mettiamo in palio cinque tagliandi gratuiti per il parterre. I lettori possono aggiudicarsene uno a testa chiamando oggi la nostra redazione al numero 0543. 453201 alle ore 13 in punto. I cinque più veloci e fortunati a trovare la linea libera vedranno quindi da vicino la partita. Continua nel frattempo la prevendita nelle rivendite autorizzate Vivaticket e online sul sito della società. Domani poi la biglietteria del Palafiera aprirà alle 19.30 ed eccezionalmente anche alla mattina dalle 10 alle 12.