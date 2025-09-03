La novità. Domenica contro Rimini biglietti nominali al debutto

In occasione del "IV° Memorial Matteo Bertolazzi" in programma domenica 7 settembre alla Lumosquare fra Estra Pistoia e Rinascita Basket Rimini alle ore 20, entrerà in vigore la novità del biglietto nominativo. Tutti gli spettatori, al momento dell’ingresso nell’impianto dovranno mostrare agli addetti, oltre al tagliando, anche un documento di identità. Per quanto riguarda la partita, verranno aperti tre settori: Curva Pistoia, Gradinata e Tribuna. Gli abbonati di Curva Firenze potranno scegliere di assistere alla partita nei settori non numerati della Lumosquare, ovvero la Curva Pistoia e la Gradinata Non Numerata. Tutti coloro che avranno sottoscritto l’abbonamento (sia al botteghino che online) entro domenica 7 settembre alle ore 12.30 dovranno ritirare anche il tagliando omaggio per poter assistere al match, che è obbligatorio. La società invita tutti i tifosi a rimanere aggiornati sui canali ufficiali del club visto che nella giornata di venerdì 5 settembre potrebbero arrivare ulteriori disposizioni da parte della Questura di Pistoia in merito al match. Alla luce delle nuove norme e le tempistiche per il controllo dei biglietti nominativi, la società raccomanda al pubblico di presentarsi alla Lumosquare entro le ore 19.15 in modo da evitare eventuali code agli ingressi dell’impianto.