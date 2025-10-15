La novità. Elon University come Gonzaga. Si allarga la famiglia biancorossa

Elon University è un nuovo partner del Pistoia Basket. Dopo l’università di Gonzaga anche il prestigioso ateneo di Elon è entrato a far parte della famiglia biancorossa. Tutto questo è stato reso possibile dalla presenza degli studenti di Elon University in Italia, dove svolgono le proprie lezioni all’interno dell’Accademia Europea di Firenze che sarà parte attiva in questa collaborazione. Il tutto si tramuterà in stages curriculari da effettuare con la società che si baseranno sugli ambiti di sport management, comunicazione, marketing e relazioni con la comunità sportiva locale. "È un accordo significativo per lo sviluppo del basket italiano che ci riempie d’orgoglio – afferma il direttore generale del Pistoia Basket, Andrea Di Nino –. Pistoia diventa infatti la prima realtà a livello europeo a poter vantare l’avvio di due partnership con due diversi college statunitensi. Questo accordo rende merito al club e alla sua visione fuori dal campo".

"Questo accordo testimonia un’ulteriore apertura della società verso il mondo universitario statunitense e allo stesso tempo il settore cosiddetto ’study abroad’ e in Toscana – dice Marco Bracci, responsabile relazioni con le università del Pistoia Basket –, gli studenti di Elon University vivranno esperienze didattiche e formative uniche tra Firenze e la LumoSquare, studiando le relazioni tra basket e società italiana, misurandosi con la quotidianità della gestione del Pistoia Basket e apprendendo competenze e risorse fondamentali per il loro futuro professionale".

Per il Pistoia Basket essere arrivati a questa partnership comporta un ulteriore riconoscimento internazionale che si tramuta in visibilità per il club ma, soprattutto, fondamentale per sviluppare sempre di più in tutta la nostra provincia il turismo sportivo, in questo caso specifico verso gli Stati Uniti, con ricadute importanti per il territorio. "Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione – dichiara il presidente dell’AEF, Gustavo Gesteira Costa – questo progetto rappresenta perfettamente la nostra visione educativa: esperienziale, internazionale e profondamente radicata nella comunità locale".

"Elon University è onorata di avviare questa partnership – aggiungono i dirigenti di Elon University, Nick Gozik e Kenn Gaither –, si tratta di un’entusiasmante opportunità per unire istruzione, sport e impegno culturale. Ad Elon, classificata al primo posto negli Stati Uniti per l’insegnamento universitario, crediamo profondamente nel potere dell’apprendimento esperienziale".

Maurizio Innocenti