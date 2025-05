La novità. Mameli al Poggibonsi Basket

Dopo due stagioni con coach Franceschini in panchina la Paolo Nesi Group Poggibonsi Basket ha scelto il nuovo allenatore per il prossimo campionato. Si tratta di Pier Luigi Mameli, tecnico che in carriera vanta quattro campionati vinti. "Tengo a ringraziare il ds Moroni e il presidente Pucci per avermi accolto in questa gloriosa società. Insieme a Simone abbiamo tracciato il percorso da fare con questa squadra e sono convinto che a fine stagione saremo in grado di toglierci molte soddisfazioni – le prime parole di coach Mameli –. Ho parlato con la squadra in questi giorni e tutti loro sanno ciò che penso e cosa voglio da ognuno di loro. Giocheremo per vincere il campionato. Ne ho vinti quattro in carriera e vorrei vincerne un quinto con questi ragazzi e con questa società che rappresenta una piazza importante nel panorama cestistico della Toscana. Dobbiamo crescere a livello mentale e diventare una squadra vincente. Ai nostri tifosi dico che faremo di tutto per non accettare mai la sconfitta che è ben diverso dal voler vincere".

"Siamo davvero soddisfatti di avere coach Mameli con noi e siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura insieme – sottolinea il ds Simone Moroni –. Un allenatore con una mentalità vincente che siamo sicuri riuscirà a trasmettere a tutto l’ambiente. Se i giocatori seguiranno le indicazioni di coach Mameli sono convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Vogliamo ricreare entusiasmo intorno alla prima squadra – conclude il dirigente giallorosso – e con il presidente e tutto il consiglio siamo certi che la figura del nuovo allenatore sia una garanzia per raggiungere i nostri sogni".