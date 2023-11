La palestra. Corticella pronta a far festa sabato pomeriggio col nuovo parquet

Un nuovo parquet, nell’impianto sportivo Corticella, reso possibile grazie al contributo degli Stars, storica società di basket delle Due Torri.

L’inaugurazione, della nuova superficie che consentirà di giocare ancora meglio, è in programma sabato, alle 15. Ci saranno le autorità del comune e del quartier, i ragazzi delle scuole dell’Istituto Comprensivo numero 4 e diverse società sportive,

Dal punto di vista cronologico, la palestra Corticella è stata costruita nell’ormai lontano 1987. E, oltre alla pallcaanestro, ha ospitato tornei ed eventi nazionali e internazionali, con saggi di danza, ginnastica ritmica e artistica, pattinaggio, incontri di boxe, arti marziali, scherma store e prove per diversamente abili con particolare attenzione al basket in carrozzina e per non vedenti. Ha ospitato anche la serie A di pallamano e di calcio a cinque, dando spazio soprattutte dalle classi delle scuole Mader e Panzini.

Insieme con il progetto di posa del parquet, ci sono stati altri interventi fondamentali per la sostituzione del quadro elettrico, l’installazione di nuovi aerotermi per il riscaldamento e il rinnovo delle pareti interne. Hanno contribuito Lift Progress, Gruppo Bergonzini e Nomisma.