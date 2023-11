La Pallacanestro Reggiana si tinge di rosa

Pallacanestro Reggiana e Puianello Basket Team, realtà di riferimento per il femminile della nostra provincia, sono pronte a dare vita a una collaborazione, suggellata dal logo biancorosso che verrà apposto sulle canotte del club pedecollinare. "Questo è il primo passo di un rapporto che speriamo possa crescere e svilupparsi - ha spiegato Veronica Bartoli - Puianello è una realtà in grande crescita e condivide con noi ambizione e voglia di far bene. Siamo contenti di aver creato questo contatto e ci auguriamo che nei prossimi mesi possa riservarci tante iniziative insieme, a partire dal veder giocare le ragazze al PalaBigi in una delle loro partite ufficiali". Molto soddisfatta anche Simona Valeriani, presidente del Puianello Basket: "Ringrazio Pallacanestro Reggiana per la condivisione di questo progetto e per l’attestato di stima che ci fa onore. Da anni parliamo sempre al plurale di basket femminile reggiano e della necessità di tornare a dare visibilità a questo movimento; farlo con accanto una società come Pallacanestro Reggiana sarà sicuramente più semplice e stimolante. Le nostre ragazze sono orgogliose di portare sulle maglie il logo della Pallacanestro Reggiana".

Nel frattempo continua l’offerta ‘November Pack’: chi acquista i biglietti per le prossime due gare interne (Pistoia e Tortona) avrà lo sconto del 20% su entrambi e in ogni settore. Tagliandi in vendita su Vivaticket, allo ‘Store’ oppure in sede.

Foto: Matteo Chillo

e Angela Dettori