"La partita con Trento è strafondamentale"

Matteo Chillo è stato, senza dubbio, una delle sorprese più liete delle ultime settimane in casa Unahotels. In particolare alla Final-Eight in Coppa Italia dove, nella sfortunata semifinale con Napoli è stato il migliore in campo con 15 punti in 20’ e 3/4 da 3.

Chillo, partito Hervey, lei e Atkins avete messo insieme le migliori performances dell’annata. Un caso?

"Più che un caso, in senso di casualità, direi che è stato un caso di forza maggiore che ci ha chiamato maggiormente in causa, se mi concede il gioco di parole. Venendo a mancare un giocatore così importante, tutta la squadra si è dovuta responsabilizzare maggiormente. Abbiamo dovuto farlo anche noi e ci siamo messi a disposizione".

Resta il fatto che lei ha mostrato tutte le sue qualità, cosa che prima non era accaduta… "Può essere vero. E’ una cosa che dovrebbe essere logica ma non sempre è scontata. Ho cercato, avendo un minutaggio maggiore, di giocare il meglio possibile, se ci sono riuscito, ovviamente mi fa piacere. E cercherò di continuare su questa strada".

La Final-Eight ha detto molto su di lei in questo senso. Se non fosse uscito per falli, per come stava giocando, sarebbe cambiato l’esito finale della sfida con Napoli?

"Coi se e coi ma ci faccio poco. Di sicuro per la squadra giocare i minuti finali senza due lunghi è stato complesso. Ed è anche inutile discutere, col senno di poi, sulle fischiate dubbie. Resta l’amaro in bocca per quello che poteva essere; ma i giorni di pausa ci sono serviti anche per superare l’amarezza e resettare tutto".

Con l’arrivo di Tarik Black l’assetto del settore lunghi sembra delineato: lui e Faye a dividersi il minutaggio nel ruolo di centro, lei e Atkins in quello da 4.

"In linea generale dovrebbe essere così, ma tutti noi dobbiamo essere duttili e pronti a fare tutto, rimanendo concentrati sul piano partita richiesto dal coach e sulle eventuali variazioni in corso d’opera. Abbiamo già visto che nel corso delle partite intervengono tante variabili".

Come vede Black?

"Si è subito mostrato superdisponibile: a conoscere i compagni, a capire il sistema di gioco, si dà un sacco da fare anche atleticamente. Dal punto di vista tecnico si capisce al volo che ha giocato ad alti livelli: ha già compreso il nostro sistema di gioco e gli schemi. Ci vorrà ancora un po’ perché ritrovi il ritmo partita: lavoreremo con lui insieme per farlo performare al top".

La squadra è pronta per iniziare la volata playoff?

"Ci stiamo preparando con la giusta mentalità e concentrazione".

Sabato al Bigi con Trento sarà già una gara importante…

"Direi strafondamentale, visto che sono vicini in classifica. La giocheremo in casa, quindi dovremo far valere il fattore campo. La chiave sarà approcciarla subito bene, dare al match la nostra impronta che vogliamo sin dai primi minuti".