La promessa di Priftis. "Arriveranno altre vittorie». Il coach infiamma la platea

MVPriftis. Con questo gioco di parole tra le iniziali di Most Valuable Player e il cognome del coach, gli oltre 300 invitati alla cena degli auguri della Pallacanestro Reggiana hanno applaudito il tecnico greco che ha parlato per la prima volta in italiano, dimostrando grande disinvoltura e altrettanto senso di appartenenza.

"Ho una piccola sorpresa per voi questa sera, proverò a parlare un po’ in italiano Veronica (applauso generale, ndr). Prima di tutto vi ringrazio per questa bella festa e assieme a tutto lo staff, la squadra e i giocatori vogliamo anche ringraziare gli appassionati e gli sponsor per il supporto che ci state dando: è molto prezioso per noi. Promettiamo - ha continuato Priftis - di continuare a lavorare molto forte e molto duro per avere più vittorie…caro Graziano! Un saluto a tutti".

Un riferimento al socio Sassi, da sempre quello più diretto nelle richieste e che non ha mai fatto mistero di apprezzare sì il bel gioco, ma soprattutto i due punti in classifica.

Nell’affascinante suggestiva location di ‘Ruote da Sogno’, tra bolidi di ogni tipo e valore, la serata è poi proseguita in maniera piacevole, con i presenti che hanno potuto studiare da vicino il progetto avveniristico di ‘Casa Biancorossa’ esposto con un ‘plastico’ dettagliato.

Un progetto su cui questo nuovo ‘triumvirato’ composto da Bartoli-San Pietro-Sassi ha sempre puntato forte e che nei prossimi anni diventerà realtà a fronte di un investimento complessivo attorno ai venti milioni di euro.

L’inizio dei lavori è previsto per settembre e la conclusione diciotto mesi dopo.

Se tutto procederà come da programma, la nostra città nella primavera del 2025 avrà un impianto davvero di respiro internazionale.

Finita la cena, si è svolta l’ormai consueta lotteria organizzata dal main sponsor Unahotels che ha omaggiato cinque aziende con una notte di soggiorno in una delle tante località in cui sono presenti le loro strutture. Molto apprezzato anche l’angolo ‘memorabilia’ ideato dal fotografo Enrico Rossi in cui i partecipanti si sono fatti immortalare con uno sfondo composto dalle canotte dei giocatori più leggendari transitati nei 49 anni di storia biancorossa. Da Mitchell a Kaukenas, da Joe Bryant a Bob Morse, passando per Polonara e Della Valle.

Come da tradizione, la conclusione è stata caratterizzata dal taglio della torta offerta dalla pasticceria ‘Dava’ e da un brindisi ben augurante in vista dell’imminente Natale.

Presenti alla serata il sindaco Luca Vecchi e l’assessore allo sport Raffaella Curioni, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, il questore Giuseppe Maggese oltre ai sindaci della ‘Collina Biancorossa’ Matteo Nasciuti (Scandiano), Nico Giberti (Albinea) e Fabrizio Corti (Baiso).