La promozione. Black Friday, sconto per i derby

È valido fino a oggi, prima della partita con Crema, la speciale offerta Black Friday Andrea Costa con la quale la società biancorossa mette in vendita in offerta i biglietti per i prossimi due derby casalinghi contro Faenza e Virtus Imola. In occasione di queste due gare il biglietto avrà il costo di 20 euro per la curva e 30 per il parterre. Solo fino a stasera, alla biglietteria del PalaRuggi, i biglietti saranno in vendita a 15 euro la curva e 20 il parterre. Sarà inoltre possibile sottoscrivere un mini-abbonamento che comprende i biglietti di entrambe le partite al prezzo di 25 euro per la curva e 50 euro per il parterre. Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti a testa.