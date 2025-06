La prossima stagione. La Rinascita riparte il 21 settembre

Comincerà una settimana prima, la A2 2025/2026. Rispetto al 29 settembre 2024, giorno dell’esordio ufficiale di Rbr in casa con Udine, questa volta si partirà con otto giorni di anticipo. I calendari sono ancora da formare, ma la certezza è che lo start ufficiale arriverà domenica 21 settembre 2025.

A fine anno si celebrerà già il termine dell’andata (28 dicembre), mentre a metà marzo è in programma la Final Four di Coppa Italia Lnp, costruita sullo stesso schema di quest’anno. L’ultima giornata di regular season è in messa in calendario per il 26 aprile, mentre i playoff cominceranno l’8 maggio. L’eventuale quinta gara di finale playoff? Il 18 giugno.

Saranno sempre venti le squadre coinvolte, così come rimane invariato il meccanismo che premierà la vincente della regular season con la promozione in Serie A. Dalla 2ª alla 7ª ecco i playoff, dall’8ª alla 13ª i play-in. Dalla 16ª alla 19ª playout, mentre l’ultima retrocederà in B Nazionale. Saranno otto i turno infrasettimanali: il primo l’8 ottobre, l’ultimo l’8 aprile.