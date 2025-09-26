La Rinascita aspetta Rieti. L’ex di turno è Ciani

C’è Rieti sulla strada della Dole e l’occasione appare propizia per lo stato di forma, opposto, di entrambe le squadre. La Rinascita, pur senza Camara, è salita addirittura sul +26 a Milano prima di rallentare. Rieti, mercoledì sera, è caduta fragorosamente in casa con Avellino, finendo col perdere 60-72. Una prima giornata opposta: sorrisi e buone sensazioni in casa Rbr, tensioni anche in sala stampa nel caso della Real Sebastiani. È stato il caso mediatico del giorno per la A2, rientrato poi nel pomeriggio di ieri, con Rieti che ha diffuso un comunicato stampa ufficiale per smorzare i toni dopo la burrascosa conferenza della serata precedente. Inizio complicato per coach Ciani, con ko alla prima e forti accuse frontali nel postpartita. Domenica, nel debutto stagionale al Flaminio, uno showdown in cui la Rinascita appare la logica favorita, per valori generali e per momento specifico. Rieti mercoledì sera era senza Jarvis Williams, ala grande americana e sicuro punto di riferimento per la squadra. Senza di lui, il gruppo ha prodotto appena 60 punti, trovando buone cose dal punto di vista difensivo ma difficoltà dall’altra parte del campo.

Il nuovo coach è Franco Ciani, ex di turno, che ha allenato a Rimini in parte della stagione 2001-2002, il primo campionato senza Serie A di una lunga serie. Rieti ha cambiato tanto in questo 2025-2026 ma, a prima vista, col roster potenzialmente al completo, appare anche piuttosto lunga e con parecchie possibilità di rotazione. Il secondo americano è la combo-guard Darius Perry, con un passato a Louisville a livello di college e un percorso europeo che, prima di Rieti, lo ha portato in Polonia. Il play è Mattia Palumbo, fisicamente strutturato e in grado di dare una mano in tanti settori del gioco, oltre che di costruire per la squadra. In ala piccola Mattia Udom, altro ex, per un anno nelle giovanili Crabs (era il 2016-2017) e l’anno scorso a Verona. Il pacchetto lunghi può contare su Guariglia e Pascolo, oltre che sul confermato Piunti. Dalla panchina ecco Piccin, anche lui confermato, e due giocatori ormai esperti di A2 come Parravicini e Mian. Intanto viaggia veloce la vendita dei biglietti per la partita di domenica, con la Dole che spera di debuttare con un sold-out beneaugurante in un inizio di stagione che la vedrà parecchie volte lontano da casa.

Loriano Zannoni