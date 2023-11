La Rinascita cerca la strada per il riscatto: "In attacco dobbiamo essere più efficaci"

Guarda avanti con fiducia, Giovanni Tomassini, e non potrebbe essere altrimenti vista l’infinita esperienza di chi ne ha viste davvero parecchie nel corso della sua carriera di A2. Nel contesto di uno scenario di classifica preoccupante e di un derby appena perso, resta la doverosa dose di ottimismo per proseguire e invertire la rotta. In fondo alle porte c’è un trittico da non sbagliare (Chiusi, Cento e Cividale) e affrontarlo a testa bassa affosserebbe Rbr. "La classifica è lì, la vediamo ogni giorno – dichiara Tomassini –. Non ci si può nascondere, vediamo anche noi i due punti. Un po’ di pressione magari ci può anche essere, ma dobbiamo cercare di liberare un po’ la mente. La difesa sta migliorando, dobbiamo cercare di essere più efficaci anche in attacco".

Con Forlì, Rbr ha difeso più che decentemente. "La sensazione è quella di aver fatto un’ottima partita. Peccato il risultato, perché per 33 minuti abbiamo comandato noi. La squadra ha giocato bene, soprattutto a livello difensivo. Con Verona la questione è stata diversa, a un certo punto abbiamo deciso di cambiare sempre sul pick & roll e la gara è svoltata. A Forlì il piano partita è rimasto lo stesso dall’inizio alla fine, siamo stati dentro le nostre regole e tutto difensivamente è andato bene. Io? Penso di aver commesso poche sbavature difensive (fantastici in questo senso gli ultimi due minuti con stoppata su Cinciarini e sfondamento subito qualche possesso dopo). In ogni caso devo fare di più, devo prendermi precise responsabilità, quando ci sarà bisogno, all’interno della partita".

La buona notizia della settimana è che Masciadri ha ripreso finalmente ad allenarsi col gruppo dopo l’infortunio che lo aveva estromesso dalla gara con la Fortitudo e da tutte quelle successive. Rbr guarda alla gara di domenica con Chiusi (attenzione, palla a due alle 19 e non alle 18) con la voglia di sbloccarsi davvero e tornare a sorridere. "Partita importantissima per noi – prosegue Tomassini -. Vogliamo mettere insieme la seconda vittoria in casa dopo quella con Verona, ma rispetto a quella gara dovremo fare molto meglio. Bisognerà fare attenzione, Chiusi non è affatto da sottovalutare. Prova ne sia che, contro di loro, Cento ha segnato solo 53 punti. In difesa cambiano su tutto e ti costringono a letture particolari, diverse. Mercoledì invece avremo proprio Cento e saranno due partite completamente diverse con due squadre molto differenti tra loro".

Cento vuol dire, fino a pochi mesi fa, Tomassini ma anche Marks. Un doppio ex. Inevitabile sentire da "Tom" un’opinione sul rendimento dell’americano, finora sotto le attese. "Tutti dobbiam migliorare, non solo lui. È chiaro che da un americano ci si aspetta tanto, ma è tutta la squadra che deve progredire. Io dico solo che, dove ha giocato, ha sempre fatto bene, così come positive sono state le stagioni delle varie squadre".

Loriano Zannoni