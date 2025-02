La Rinascita è ‘vigile’ sul mercato. Mirino puntato su un esterno

La boccata d’ossigeno di domenica scorsa è da respirare a pieni polmoni. Quella con Verona è stata una vittoria cruciale nel campionato di RivieraBanca. Con la squadra in condizioni fisiche precarie, le energie che vengono meno e qualche infortunio fastidioso, ecco che il foglio rosa con la Tezenis ha generato una situazione di classifica che vede Rimini ancora in testa assieme a Udine. La lotta continua e adesso il calendario favorisce Rbr perché, dopo la gara di sabato a Cividale, la squadra non avrà match di campionato per dieci giorni, visti i rinvii per gli impegni di Camara col Senegal. Le riflessioni si aprono davvero. A 12 giornate dal termine della regular season, i biancorossi sono primi e hanno lo scontro diretto favorevole con i friulani. Le premesse sono quelle di sempre. Nel finale di stagione la squadra di Dell’Agnello affronterà tutti i top team in trasferta e l’obiettivo di inizio anno è quello di una qualificazione ai playoff, ma adesso l’occasione è davvero ghiotta. Con tutte le altre squadre che a turno inciampano, perché non provarci? Le condizioni fisiche precarie di un paio di elementi fanno pensare a un intervento sul mercato.

Il guaio alla spalla di Tomassini, eroico nel giocare con Verona nonostante il dolore e l’impedimento, non sembra essere di facile soluzione nel breve termine. Poi c’è il capitolo Robinson, il cui problema all’inguine lo ha estromesso domenica ma che non dovrebbe essere grave. L’americano potrebbe essere in dubbio per sabato, ma la pausa successiva lo dovrebbe far tornare come nuovo. Dunque, mirino puntato su un italiano, un esterno pronto all’uso che sappia dare energia. Non per minare la fiducia in un gruppo coeso e che sta disputando una stagione incredibile, ma per rinforzare la squadra e accompagnarla verso il finale di campionato nelle migliori condizioni possibili. Alla ricerca della vetta. E, se saranno playoff, per poter disporre di un’arma in più. Stasera si gioca una gara fondamentale per la classifica come Cantù-Cividale, anticipo del turno infrasettimanale della prossima settimana. Dopo sabato, RivieraBanca tornerà in campo mercoledì 26 con Torino, poi domenica 2 marzo altro impegno casalingo con Orzinuovi. Poi via al tour de force, con la sfida del 9 a Cantù, il weekend di Coppa Italia dal 14 al 16, il recupero di Rieti calendarizzato per il 19 marzo. I laziali, al momento senza Harris, potrebbero riaverlo proprio per metà marzo. Scherzi del calendario.

Loriano Zannoni