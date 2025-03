La Rinascita insegue Udine. Tre partite di fuoco prima dello scontro diretto

Lo scenario è diverso, capovolto rispetto a una settimana fa. RivieraBanca, che si era avvicinata al derby di venerdì 21 reduce dal peggior periodo dell’anno, esce dalla doppia sfida con Pesaro e Rieti rinfrancata e in fiducia. Oggi lo sguardo è rivolto al futuro, alle prossime partite, perché Udine non è poi così lontana e il cuscino nei confronti delle terze della classe si è fatto interessante. L’unico punto interrogativo riguarda Justin Johnson, uscito dalla sfida del PalaSojourner a quattro minuti dalla fine dopo una violenta botta al naso. Il lungo americano rimane fondamentale nell’economia di gioco della squadra. Non raddoppiato, è di fatto incontenibile anche per difensori esperti e di valore. Viceversa, con un uomo in più mandato su di lui dal lato debole, ecco che si attiva la circolazione di palla che magari premia un esterno piedi per terra. Lo stato di forma, in netto miglioramento, genera anche fiducia. Vale a dire, a catena, anche percentuali migliori al tiro.

Il calendario si fa piuttosto interessante. Dopo il recupero di mercoledì, Rbr ha lo stesso numero di partite rispetto a Udine e Cantù, 32, mentre ne ha giocata una in meno rispetto a Fortitudo e Forlì, che sono a 33. La classifica dice che Udine rimane la favorita per la promozione diretta, visti i 48 punti. Rbr, sorniona, torna a essere pericolosa a 44, poi Cantù, Bologna e Forlì a 40. Vale la pena dare un’occhiata al percorso delle prime due della classe fino allo scontro diretto di domenica 13 aprile al PalaCarnera. Udine ospiterà domenica la Fortitudo, andrà in infrasettimanale a Milano per il recupero della nona giornata e poi sarà a Cento. Due squadre di alta classifica e una che lotta in zona playoff. Tre formazioni in forma, che nelle ultime cinque partite hanno fatto registrare un bilancio complessivo di 10 vinte e 5 perse. E Rimini? Domenica i biancorossi saranno di scena ad Avellino sul campo di una delle squadre più in forma dell’intera A2. Poi, giovedì 3 aprile, recupero della nona giornata al Flaminio con Cremona e il 6 aprile gara interna con Vigevano.

Il bilancio totale delle tre avversarie nelle ultime cinque gare giocate? 5 vinte e 10 perse. Vien da dire che il calendario di Udine è più difficile, ma vanno tenuti in debita considerazione anche altri aspetti importanti. Ad esempio, il cammino della Fortitudo, l’avversaria dell’Apu di domenica. La truppa di Attilio Caja, infatti, fin qui ha avuto un rendimento deficitario lontano dal Paladozza (5-11). Udine, invece, in casa è quella che va meglio di tutte (15-1). Saranno tre partite di fuoco per Rbr e Udine.

Loriano Zannoni