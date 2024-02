La Rinascita mette Cantù nel mirino. Ma prima i lombardi vanno ringraziati

Torna in clima campionato, Riviera Banca, e dopo aver osservato infastidita un turno di riposo che non è piaciuto a nessuno, si allena con vista Desio. Sarà infatti lì che domenica si giocherà Cantù – Rbr, gara tutt’altro che semplice contro una delle migliori squadre di tutta la A2. In previsione di quella sfida, Rimini disputerà domani un allenamento congiunto con i Blacks Faenza di B Nazionale, con palla a due alle 17 al Flaminio. Intanto c’è tempo per dare un’occhiata a una classifica che si è mossa. Va ricordato, il weekend di riposo non è esistito solo per Rimini e Latina, ma anche per Udine – Luiss Roma, Cividale – Torino e Chiusi – Cremona. Queste quattro gare si recupereranno a metà marzo, mentre Bologna – Treviglio e Cento – Trapani, le altre due che sono saltate, sono state calendarizzate per il 10 aprile.

Tra chi ha giocato tanti spunti interessanti, con la Rinascita che per una volta può accogliere bene i risultati delle dirette concorrenti. L’unico dispiacere arriva da Piacenza, che in ogni caso con Casale Monferrato era favorita e ha solamente confermato il pronostico, chiudendo sul +13 grazie ai 30 di Veronesi. Gli emiliani, che ora sono sesti assieme a Cento con 22 punti, non hanno mai seriamente rischiato di uscire dalla zona playoff, ma rimangono tuttora con le antenne dritte. Forlì e Trieste piegano tra le mura amiche Milano e Agrigento, mentre Orzinuovi sfiora il colpo con Rieti ma cade sotto i colpi di Piccin. Risultato chiave, in ottica Rimini, quello di Nardò, con i leccesi fermati in casa da una Cantù che ha ruotato sei giocatori e mezzo mandandone cinque in doppia cifra.

La sorpresa arriva da Verona, con i veneti fermati da una Vigevano che è certamente la squadra del momento. I lombardi, che saranno di scena al Flaminio il 10 marzo, sono al momento ottavi nel verde e dunque dentro i playoff. Il bilancio settimanale delle sfide tra girone rosso e verde è di 3-3, un equilibrio sorprendente al netto delle poche partite giocate. Rbr intanto rimane dentro ai playoff nonostante il turno di riposo. I 20 punti, quelli che ha anche Nardò con una partita in più, garantiscono l’ingresso momentaneo tra le magnifiche otto. Dietro spinge però Cividale (18), che al momento parrebbe la concorrente più pericolosa per quelle davanti. Il 2-0 negli scontri diretti con Rimini costringe i biancorossi a restare sempre davanti. Il mantra deve essere sempre quello, un percorso netto al Flaminio con almeno un colpo in trasferta. Con Cantù la prima opportunità di ottenere uno scalpo eccellente.

Loriano Zannoni