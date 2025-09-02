La Rinascita riabbraccia Camara. Match con Milano a rischio rinvio

Gora Camara è a Rimini e presto la Dole sarà al completo anche in campo. Il centro senegalese è arrivato ieri in città dopo un’estate passata con la sua nazionale, protagonista ad Afrobasket fino a conquistare la medaglia di bronzo. Dopo una fase di preparazione eccellente in cui aveva confermato di essere uno degli elementi più importanti e disposizione di coach Diop, Camara è partito in quintetto nelle prime due gare della rassegna continentale africana, ma contro l’Egitto si è dovuto fermare dopo pochi minuti per un infortunio alla caviglia. Tanto dolore all’inizio, ma fin dal giorno successivo il guaio non è sembrato così grave, tanto che il giocatore ha rassicurato anche tutta Rinascita Basket Rimini. Poi è rimasto con la squadra fino alla fine del torneo, incitando dalla panchina da vicecapitano, e adesso è di nuovo in Riviera. Dopo le opportune visite, lo staff medico e quello tecnico faranno il punto della situazione sul suo status, in modo tale da programmare la ripresa assieme ai compagni il prima possibile. Complicato fare previsioni prima dei controlli sulla caviglia, ma c’è ottimismo per vedere Camara in tenuta Dole il prima possibile, pronto per i primi appuntamenti agonistici.

La Rinascita giocherà il Memorial Bertolazzi domenica prossima a Pistoia, poi via alle gare ufficiali con la semifinale di Supercoppa di venerdì 12 con la Fortitudo e l’eventuale finale di domenica 14. Poi? C’è grande incertezza, perché l’esordio in campionato in casa dell’Urania Milano potrebbe addirittura saltare. La questione non riguarda Rbr ma la stessa Wegreenit che ha in roster Morgan Rashed, convocato dall’Italia per il Mondiale di 3vs3 Under 23 che si giocherà a Xiong An, in Cina, dal 17 al 21 settembre. Il Settore squadre nazionali della Fip ha convocato, oltre a Rashed, anche Durante (Roseto, ma si è appena infortunato al ginocchio), Loro (Bergamo) e Piccin (Rieti), dunque sono a forte rischio rinvio anche Roseto-Fortitudo, Bergamo-Pesaro e Rieti-Avellino. Gli azzurri hanno chiuso la propria conference della Nations League al primo posto dopo le sei tappe giocate nel corso dell’estate e ambiscono certamente a un Mondiale di alto livello, ma la A2 comincerebbe nel peggior modo possibile, con una giornata a spezzatino e rinvii infrasettimanali a seconda della disponibilità delle varie palestre. Non il miglior biglietto da visita per far partire una stagione infinita e che per qualcuno avrà il suo epilogo solo a giugno inoltrato. Se Urania Milano-Dole Rimini di sabato 20 settembre dovesse essere rinviata, come al momento appare più che probabile, il debutto dei biancorossi coinciderebbe con la prima al Flaminio, ovverosia il match di domenica 28 con Rieti.

Loriano Zannoni