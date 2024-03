La Rinascita riassaggia il campo: "Con Cantù servirà tanta energia"

Di nuovo in campo e sembra passata una vita. Da Rieti a Cantù, con in mezzo un weekend senza gare che ha mosso la classifica di altri, ma non quella di Rbr. Oggi si riprende col ritmo di sempre e l’avversario è di quelli tostissimi. Un colosso, l’Acqua San Bernardo Cantù. Una di quelle squadre che a inizio stagione tutti davano tra le prime pretendenti alla Serie A e che cerca di confermare sul campo i pronostici estivi. Come sarà Riviera Banca al rientro? Parola al campo, ma intanto il lavoro è proseguito senza intoppi. Tutti sani. "Sono state due settimane di stop che avremmo evitato volentieri, ma non ci si può far nulla – dice Sandro Dell’Agnello –. Nel corso della prima settimana per tre giorni abbiamo portato avanti un lavoro di tipo aerobico, negli altri tre abbiamo riposato. Poi questi ultimi giorni con in mezzo l’allenamento congiunto con Faenza. Una sgambata per riprendere ritmo nella quale tutti hanno avuto lo stesso minutaggio. È chiaro che il campionato è una cosa diversa".

I biancorossi sono partiti nel primo pomeriggio di ieri per la trasferta e oggi alle 18 saranno di scena al PalaBanco di Desio. Davanti, un avversario di grande qualità che è secondo per punti segnati nel girone verde (88.6), secondo per percentuale da due punti (57%) e terzo per quella da tre (37%). In campo ci saranno anche Moraschini e Cesana, recuperati dopo gli ultimi acciacchi. "Cantù è squadra di talento, con esperienza e stazza fisica – prosegue il coach di Rbr –. Noi dovremo prima di tutto giocare una partita di grande energia per competere. La base deve rimanere quella che ci ha portato a concedere poco a livello di punti subiti come durante quella striscia di risultati utili prima di Rieti. La difesa deve tornare a essere quella. Di fronte avremo giocatori che sono stati anche in Eurolega e di cui conosciamo le qualità, ma noi andiamo là per vincere, per provare a ottenere due punti. Partita complicata, ma per noi deve essere un’occasione per provarci. Ci crediamo".

Le sei partite giocate nello scorso weekend non hanno terremotato la classifica del girone rosso, Dell’Agnello ne è consapevole. "La situazione è chiara, ci sono sei squadre per tre posti playoff. La nota positiva è che noi al momento siamo dentro e abbiamo una partita in meno. È chiaro anche che bisogna vincere più partite possibili, i risultati sono imprevedibili e bisogna continuare a correre".