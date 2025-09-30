La Rinascita si consola con un super Marini: "Nessun dramma, il campionato è lungo"

Non sono bastate un paio di primizie firmate Pierpaolo Marini, per centrare la seconda vittoria in due partite. La guardia della Dole ha messo a referto 25 punti e questa, vista l’attitudine da bomber, non è proprio una novità assoluta. L’anno scorso, ad esempio, l’esterno trascinò fuori dal pantano la squadra con i 32 del derby casalingo con Pesaro, oltre a essere insignito a fine anno dell’mvp di A2. La vera novità è che i 25 punti, con 4/5 da due, 3/8 da tre e 8/9 ai liberi, li ha centrati da subentrante, dalla panchina. Sandro Dell’Agnello ha preferito cominciare in maniera prudente con lui per un piccolo guaio fisico che gli ha impedito di presenziare ad alcuni allenamenti nella settimana appena trascorsa. L’altra primizia? Un clamoroso gioco da cinque punti nel secondo tempo, utile per portare la squadra dal 52-56 al 57-56 a 2’40’’ dalla fine del terzo periodo. Tripla, libero aggiuntivo e libero del tecnico, assegnato dopo le proteste della panchina di Rieti. "Un gioco da quattro punti mi era capitato, ma da cinque effettivamente no – riflette Marini –. Al di là di questo, è davvero un peccato per come è andata. Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita e nei primi tre quarti abbiamo subito troppi punti, soprattutto considerando che giocavamo in casa. Quando poi una squadra avversaria di valore come Rieti comincia a prendere fiducia, allora i problemi aumentano. Difensivamente nell’ultimo quarto abbiamo fatto bene e abbiamo subito 77 punti in totale, non tanti. Peccato per come è finita".

È stata anche una gara in cui la Dole non è riuscita ad avere una buona percentuale da tre punti. In totale 9/30, per un rotondo 30%. "Può capitare, ma quando le percentuali non ti sorreggono devi sopperire con aggressività e determinazione. Ci sono anche gli altri, il campionato è tosto e lo sappiamo". La dimostrazione arriva dalla classifica, dove solo Torino e Brindisi sono a punteggio pieno dopo due giornate. "Verona ha perso in casa di una Cividale che non aveva Freeman, Scafati ne ha presi 30 a Bologna. È un campionato lungo e difficile, con la dimostrazione dell’imprevedibilità che è arrivata già dopo le prime giornate. Non esistono squadre materasso, bisogna fare attenzione in ogni partita". Marini intanto comincia a ingranare e a trovare gli spazi giusti per essere incisivo. "Mi sto trovando bene – dichiara la guardia –, ma speriamo di essere presto al completo con il ritorno di Camara (in settimana è previsto un ulteriore consulto dall’ortopedico per la caviglia). Da domenica prossima la A2 riprenderà il suo ritmo abituale, quello degli infrasettimanali e delle tre partite in sette giorni. Mi piace? Non proprio, ma ci si adegua ed è anche l’unica maniera per avere un campionato a venti squadre. Il segreto è rimanere sempre in salute e con le forze giuste".

Loriano Zannoni