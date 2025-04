La Rinascita si rinforza: il colpo è Conti: "Con lui saremo ancora più competitivi"

Eccolo qua, il nuovo acquisto di Rbr. È Luca Conti ed è un esterno jolly che può essere utile in tanti modi per RivieraBanca. Arriva dalla Vanoli Cremona, in Serie A, dove non giocava granché, ed è il primo tassello del mercato 2025 della società biancorossa. Le rotazioni si allargano e, inevitabilmente, porteranno all’esclusione dal roster della partita di un giocatore tra quelli attualmente impiegati. Lo ricordiamo, non tutti i dodici giocatori che affrontano le gare di campionato possono essere dei senior a tutti gli effetti. 11° e 12° devono essere under, vale a dire nati nel 2005 o nelle annate successive. Vien da pensare che l’escluso, quando il nuovo acquisto sarà dentro i meccanismi di squadra e in una situazione di zero infortuni, possa essere Francesco Bedetti. Anche perché la tipologia di giocatore è simile, vale a dire quella di un esterno di buona taglia (1.95 Bedetti e 1.96 Conti) che in campo sa metterci energia e determinazione, oltre che tanta difesa.

Conti, a Cremona, giocava 8 minuti a gara con 1.4 punti segnati, ma con un andamento differente dalla prima parte di campionato alla seconda. Da febbraio in poi non ha più avuto spazio, con zero minuti nelle ultime sette partite. Per lui, un classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell’Aquila Trento, prime esperienze nel mondo senior con Pesaro nel 2018-2019 e con la Poderosa Montegranaro nel 2019-2020. Poi Trento e quest’anno Cremona. Ma perché Conti ha giocato così poco nell’ultima annata? Questione, anche e soprattutto, di concorrenza straniera. Nell’ultima partita della sua Vanoli, ad esempio, quella vinta con Treviso, coach Brotto ha ruotato nove uomini, con l’unico esterno italiano ad avere spazio che è stato Zampini (16’). Poi, minuti per Davis, Willis, Nikolic, Lacey e Christon. Ieri Conti ha svolto il primo allenamento, quello del pomeriggio, agli ordini di Dell’Agnello e, una volta inserito, potrà mostrare le sue qualità. Rbr ne beneficia con rotazioni che si allargano e una piccola assicurazione nel caso di acciacchi e imprevisti che colpiscono il reparto esterni.

"Come società – le parole del direttore tecnico Alessandro Bolognesi – abbiamo sempre monitorato il mercato e quando si è presentata questa opportunità non abbiamo esitato nel coglierla. Luca è un giocatore che, per caratteristiche tecniche ed umane, può incastrarsi benissimo nelle nostre dinamiche di squadra: è grazie al gruppo che siamo nella nostra posizione di classifica e l’aggiunta di Conti ci permetterà di essere il più competitivi possibile in questo avvincente finale di campionato". Conti passa da Cremona a Rimini ma trova di nuovo Cremona nel suo destino. Non la Vanoli ma la Juvi, avversaria di Rbr domani sera nel recupero della nona di ritorno.

Loriano Zannoni