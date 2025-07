La Rinascita sogna in grande e mette nel mirino il play Moretti

Non è affatto concluso, il mercato in entrata di Rbr. Il club biancorosso sta infatti sondando la disponibilità al trasferimento di Davide Moretti, play-guardia in uscita da Venezia e attualmente free agent. Sarebbe un vero colpo da novanta, con tante implicazioni sull’attuale roster ma anche con la certezza che si tratterebbe di un’aggiunta extra-lusso per la serie A2. Moretti, 1.90, viene da una stagione da 6 punti e 1.7 assist di media, con 17 minuti di utilizzo. Il contesto? Una squadra ambiziosa come la Reyer, che è andata vicinissima a far fuori, nei quarti di finale, i futuri campioni d’Italia della Virtus Bologna. Per lui anche 19 punti in gara1, in quella che è stata la sua miglior partita stagionale dal punto di vista realizzativo.

Davide, che è figlio di Paolo Moretti, ora coach di Torino, ha già richiamato su di sé l’interesse di club italiani ed esteri. In Serie A sulle sue tracce c’è Trieste, squadra di ottimo livello che però probabilmente non potrebbe garantirgli un utilizzo con ampio minutaggio.

Il curriculum del giocatore è già ricco, nonostante abbia solo 27 anni. Dopo le giovanili tra Pistoia e Stella Azzurra Roma, ecco l’esordio in Serie A nel 2014, a soli 16 anni, con la squadra toscana. Poi la parentesi a Treviso e soprattutto l’avventura collegiale americana a Texas Tech. Con i Red Raiders ha addirittura raggiunto l’ultimo atto stagionale, la finale assoluta del 2019 contro Virginia, perdendola al supplementare ma segnando 15 punti. Poi Milano, Pesaro, Varese e, nell’ultima stagione, Venezia.

Qualora l’interessamento dovesse portare alla possibilità concreta di un suo arrivo a Rimini, il gioco degli incastri avrebbe diverse conseguenze nel roster biancorosso. A quel punto, a far posto dovrebbe essere Robinson, che però prima dovrebbe trovare una destinazione gradita. E il secondo straniero? Forse un’ala piccola, vista l’abbondanza di play e guardie italiane, tutte di altissimo livello. Intanto, nel mercato delle altre, comincia a muoversi anche Pistoia, una delle due retrocesse. I toscani arricchiscono il reparto guardie con una vecchia conoscenza dell’ambiente riminese, Jazz Johnson.

Loriano Zannoni