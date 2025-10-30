La Rinascita stavolta bada al sodo. Marini e Tomassini piegano Roseto

DOLE RIMINI 85 LIOFILCHEM ROSETO 78

RIMINI: G. Robinson 10 (5/11, 0/3), Denegri 3 (1/3, 0/5), Marini 17 (5/11, 2/7), Ogden 9 (4/7, 0/2), Simioni 5 (2/3, 0/1), Tomassini 19 (1/2, 5/7), Pollone 1 (0/2 da tre), Camara 21 (7/9), Georgescu ne, Della Chiesa ne, Leardini ne, Sankare ne. All.: Dell’Agnello.

ROSETO: J. Robinson 13 (2/3, 1/2), Cinciarini 5 (1/4, 1/4), Donadoni 3 (1/2, 0/2), Petrovic 9 (3/3, 1/4), Cannon 7 (3/8), Sabatino 14 (4/7, 1/4), Sperduto 13 (2/6, 1/6), Timperi 5 (2/4, 0/2), Landi (0/2, 0/2), Tsetserukou 9 (3/4). All.: Francani.

Arbitri: Barbiero, Giunta, Capurro.

Parziali: 20-21, 43-36, 69-63

Note: espulsione di Cinciarini al 22’ per doppio fallo tecnico. Tiri liberi Rimini 14/21, Roseto 21/25. Rimbalzi Rimini 42 (Ogden 13), Roseto 45 (Cannon 10). Assist Rimini 19 (Tomassini e Marini 5), Roseto 13 (Donadoni 6).

La vince Rimini e va benissimo così, perché nella A2 versione 2025-2026 nulla è scontato, nemmeno un infrasettimanale con una Roseto in difficoltà. La Dole fa il bis al Flaminio e, dopo il derby con Pesaro, raccoglie altri due punti preziosi per continuare la caccia alla vetta. Il tutto dopo 40 minuti bruttarelli, con la Liofilchem che non si stacca mai e con brani di pallacanestro tutt’altro che scintillante.

L’inizio è da paura, in pieno stile Halloween, con una marea di perse per entrambe le squadre (11 in totale nel primo quarto) e la mira sballata di tanti protagonisti. La Dole fatica a prendere le misure di Roseto, che dopo canestro segnato va a zona e dall’altra parte si fa forza dei punti di Sabatino e Sperduto, quando in realtà sono stati Justin Robinson e Cannon gli alfieri in questo inizio di stagione. Dopo 6’ sul tabellone del Flaminio c’è scritto 4-10. A dir poco polveri bagnate, che col passare dei minuti si asciugano.

La gara prende un altro ritmo, Rbr è ancora sotto a fine primo su un’ingenuità (20-21) ma nel secondo cambia marcia. La difesa torna ermetica, l’attacco gira discretamente bene e il 34-26 del 15’ è quasi naturale. Un po’ meno la riscossa abruzzese nel segno di, ancora loro, Sabatino e Sperduto, ma all’intervallo è comunque +7 Dole.

L’idea è che la Rinascita possa scappar via, invece Roseto a inizio ripresa la incarta di nuovo, nonostante l’immediata espulsione di Cinciarini per doppio tecnico. È lì, la Liofilchem, vicinissima e addirittura pari a 52 a 4’20’’ dalla fine del terzo. La chiave per scappar via di nuovo la trova il capitano, Giovanni Tomassini, che infila tre triple nel quarto e assieme a Camara e Ogden favorisce il +9 del 28’. Finita? Macché. Roseto non muore mai e a 5’ dal gong, sul canestro del fin lì invisibile Cannon, fa addirittura -2 (74-72). Serve l’ennesima spallata, magari con qualche minuto di buona difesa. Arrivano entrambi, con Marini e Tomassini a infilare i canestri decisivi e con la corazza dietro che questa volta tiene. Fa festa la Dole.

Loriano Zannoni