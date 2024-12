La Rinascita vuole ripartire. Alle porte c’è una Verona rinnovata

È una Tezenis Verona nuova e tutta da scoprire, quella che domani accoglierà Rbr per la 17ª giornata di questa A2. RivieraBanca, che poi avrà solo Rieti e la trasferta di Cremona per chiudere l’andata, andrà a far visita a una formazione che per forza di cose dovrà trovare nuovi equilibri, pur se il talento non manca. Questo perché in settimana si è consumato uno degli scambi che hanno animato il mercato, con Jacob Pullen a viaggiare da Verona verso Napoli, in Serie A, e Zach Copeland a compiere il percorso inverso. Verona perde un uomo da 17.5 punti di media e ne acquista uno da 12.2, ma ovviamente quest’ultimo dato è riferito alla Serie A, quindi un piano più in alto. Non un vero e proprio scambio, perché entrambi i giocatori sono stati lasciati liberi, ma è come se lo fosse stato. Una sliding door importante nella stagione di Verona, che ha ambizioni playoff ma che deve accelerare per non perdere troppo terreno dalle posizioni che contano. Nove vinte e sette perse fin qui dalla truppa di Ramagli, che è ottava per punti segnati con 77.5 (Rimini prima a 83.5) e che però è quinta a livello difensivo con 74.3 subiti (biancorossi a 75.9). Quello che segna di più, al di là di Pullen che ormai è andato, è Ethan Esposito, interessante e atletica ala di 2 metri, uno che ne imbuca 11.5 a gara con 6 rimbalzi.

Poco sotto c’è il play scuola Virtus, Lorenzo Penna, stabilmente ormai uno dei migliori gestori della palla della categoria, capace quest’anno di arrivare a 10.5 punti segnati col 43% da tre. Per lui, vero e proprio barometro della Tezenis, anche 3.7 assist in uscita dalla panchina. L’altro straniero è Jalen Cannon, lungo che sfiora i due metri e che contribuisce con 10.3 punti e 6.6 rimbalzi, tirando addirittura col 68% da due e non provandoci sostanzialmente mai da fuori (0/2 totale in 16 partite). Tra i piccoli da quintetto occhio a Mattia Palumbo, play-guardia parecchio strutturato fisicamente in grado di fare tante cose in campo. Per lui, fin qui, un rendimento alterno da 7.3 punti, 4.4 rimbalzi e 2.6 assist. L’ala piccola titolare è Liam Udom (9.2 punti e 6.7 rimbalzi), con un passato anche nelle giovanili dei Crabs quando aveva 16 anni. Gli uomini importanti della rotazione scaligera, insieme a Penna, sono Leonardo Faggian (guardia 20enne da 6.9 punti in 21’), Vittorio Bartoli (ala da 5 punti in 15’) e l’esperto Giulio Gazzotti (centro da 2.1 punti in 13’). Verona è nel bel mezzo di un vortice di cambiamenti e RivieraBanca deve approfittarne per tornare subito in sella.

Loriano Zannoni