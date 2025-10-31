La rivendicazione di coach Galetti. "Qualcuno forse si aspetta troppo da noi...»

Il livello scende, la Virtus sale. Non era scontato che questo semplice teorema fosse dimostrato cosi automaticamente, ma per avere una prova manca solo il terzo indizio. La vittoria convincente di mercoledì contro Loreto, ha fatto il paio con quella di Fabriano al debutto, e ha evidenziato come Melchiorri e soci riescano a esaltarsi quando le difese avversarie non sono asfissianti, riuscendo anche a contenere il tentativo di rimonta marchigiano. Una sola differenza, ma sostanziale, rispetto alla sfida di qualche giorno prima con Jesi: Mazzoni in quintetto al posto di un Boev difensivamente inadeguato, almeno finora, e rotazione praticamente azzerata: Kucan 40’, Baldi e Melchiorri 39’, Pollini 32’ e lo stesso Mazzoni 29’. Castellino e Boev, per ragioni diverse, hanno giocato una decina di minuti e gli altri a guardare.

Ma guai a parlare di bocciature, almeno a sentire Gianluigi Galetti: "Loreto gioca con una sorta di cinque fuori con i lunghi che ‘poppano’ molto – spiega il coach della Virtus –, noi volevamo fare partire Tambwe con Boev come cambio, nel momento in cui Gloris è mancato abbiamo sacrificato Mazzoni, per avere gli accoppiamenti giusti e così non c’è mai stato il doppio lungo".

Se la mossa tattica ha pagato eccome, è evidente che il 12 su 16 al tiro del primo quarto abbia agevolato le cose, ma è un merito degli esterni imolesi. "E’ una vittoria importantissima ottenuta con grande sacrificio contro una squadra che non ha mai mollato – riprende Galetti –, nemmeno quando noi abbiamo avuto percentuali molto alte. Veniamo da settimane di grande incomprensione da parte di chi non capisce che siamo in palestra due volte al giorno per colmare un gap che non sappiamo se sarà colmabile, ma quando i valori sono più normali, noi ce la giochiamo. Ci sono prestazioni clamorose, tre in particolare, ma più di tutti devo segnalare Marco Mazzoni che ha giocato fuori ruolo. La rotazione ridotta non è una bocciatura ma è solo uno stimolo per chi non ha giocato, mi spiace solo non aver inserito Errede che avrebbe potuto aiutarci, ma non me la sono sentita di togliere Melchiorri che non ha sbagliato nulla".

Le ‘incomprensioni’ di cui parla già dalla vigilia il coach della Virtus non hanno un bersaglio chiaro, ma un destinatario esiste. Che la piazza non abbia capito che sarà una stagione difficile tendiamo a escluderlo, che a certe sconfitte non possano corrispondere delle critiche (alcune sul web sono state rimosse) ci pare poco liberale. Meglio godersi questi due punti che, di sicuro, portano serenità e lasciano agli altri - Piombino ha esonerato Augusto Conti - guai più seri.