La San Giobbe Chiusi piazza il colpo. Preso Yande Fall, centro classe 1990

La San Giobbe Chiusi ha annunciato l’ingaggio del centro Yande Fall (nella foto). Nato a Casamas, in Senegal, nel 1990, Fall è in Italia dal 2006, quando indossò la maglia del Crotone Basket. Arriva da Salerno, squadra che milita nello stesso girone dei Bulls (si incontreranno il 21 dicembre all’altezza della diciassettesima giornata); nelle prime dieci giornate ha fatto registrare 4,7 punti e 5,1 rimbalzi di media a partita. "Con l’arrivo di Yande Fall, la San Giobbe Basket si assicura un giocatore di grande esperienza e determinazione – ha dichiarato il responsabile dell’area tecnica Matteo Martini –. Chiamato a colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Michael Sacchettini, Fall sarà fondamentale nel lungo campionato che stiamo affrontando". Nello scacchiere di coach Zanco Fall prende il posto di Sacchettini, il cui infortunio al ginocchio lo terrà fuori per tutta la stagione. Fall, che vestirà la maglia numero 8, è arrivato giovedì a Chiusi, si è sottoposto alle visite mediche, ha preso parte agli allenamenti e domani esordirà nella trasferta di San Severo, gara in cui i Bulls vanno a caccia del successo che manca da tre giornate. Il centro vanta un lungo curriculum; dopo gli esordi a Crotone ha giocato a Catanzaro, quindi a Veroli in seconda serie nazionale, poi a Ostuni in A dilettanti, prima del ritorno a Catanzaro dove viaggiava in doppia cifra sia per punti sia per rimbalzi. Dalla Calabria a Napoli, in serie B, quindi a Latina e Verona, in A2. Poi il trasferimento nelle Marche, prima a Senigallia, poi a Recanati. Tre stagioni a Reggio Calabria, intervallate da un anno a Giulianova, quindi le esperienze di Fabriano e San Severo, nella passata stagione, dove aveva 8,6 punti e 6,8 rimbalzi di media per gara. E proprio a San Severo farà il suo esordio in maglia biancorossa.