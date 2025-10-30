La San Giobbe Chiusi può tornare a sorridere. Primo successo al PalaPania. Quarrata crolla

UMANA CHIUSI

96

DANY QUARRATA

73

UMANA CHIUSI: Stievano, Balducci, Natale, Bertocco 19, Falorni, Lorenzetti 12, Candotto 8, Gravaghi 18, Raffaelli 4, Moreno 10, Petrucci 6, Rasio 19. Allenatore Zanco.

DANY QUARRATA: Angelucci 16, Mongelli, Lytvyn, Novori, Molteni 17, Calabrese, Regoli 2, Scandiuzzi, Coltro 8, Prenga 9, Tiberti 16, De Gregori 5. Allenatore Tonfoni.

Arbitri: Pazzaglia, Valletta, Giambuzzi.

Parziali: 20-25, 47-44, 74-61.

CHIUSI – Torna al successo l’Umana che batte al PalaPania Quarrata per 96-73 e interrompe una striscia di 3 sconfitte consecutive. Vittoria di fondamentale importanza per la squadra di Zanco, soprattutto per il morale, considerando che si tratta anche della prima affermazione interna dell’anno ottenuta sul parquet di casa. I due punti servivano come l’ossigeno al team biancorosso che, dopo un primo quarto un po’ balbettante dal punto di vista difensivo, con 25 punti concessi ai pistoiesi, ha preso le misure alla Dany allungando in maniera netta e perentoria nel secondo tempo.

Nella seconda metà di gara, infatti, i Bulls hanno concesso agli ospiti solo 26 punti, mentre ne hanno messi a segno 49 (di fatto doppiando Quarrata). Ben 5 i giocatori in doppia cifra per la San Giobbe, anche a testimonianza di una corale distribuzione di punti e responsabilità. 19 i punti per Bertocco e Rasio (con 10 rimbalzi e 30 di valutazione complessiva), 18 per Gravaghi, 12 per Lorenzetti e 10 per Moreno. Per la cronaca Chiusi aveva già messo la freccia a fine secondo quarto quando era stato proprio Moreno a trascinare i suoi a suon di punti e assist. Il cambio di passo vero e proprio è però arrivato dal terzo periodo in poi. La San Giobbe provava subito a dare una spallata all’incontro salendo sul +8. Quarrata provava a reggere l’urto ma i Bulls alzavano ritmo e colpivano con precisione trovando la prima doppia cifra di vantaggio sul 63-53 con la tripla di Gravaghi (nella foto). Tonfoni chiamava tempo per frenare l’ascesa dei biancorossi. Ma i Bulls in versione maiuscola provavano a mettere l’ipoteca alla gara già nel terzo periodo. Gravaghi colpiva ancora, Rasio era prezioso in attacco e in difesa e Candotto piazzava il gioco da tre che valeva 68-53. Quarrata calava in termini di percentuali, i biancorossi controllavano e chiudono avanti sul 74-61 il terzo periodo. La San Giobbe chiudeva in controllo e con autorità mantenendo l’andamento del match, Quarrata in affanno e stanchissima, vedeva gli avversari sempre più lontani. La formazione di Zanco amministrava e portava a casa la vittoria. I Bulls torneranno a giocare lunedì prossimoin casa dell’Andrea Costa Imola, palla a due alle 20.30.

AF