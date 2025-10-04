La San Giobbe è pronta all’esordio. Domani sfida al PalaTenda di Piombino

È arrivato finalmente il momento di esordire in campionato per l’Umana San Giobbe, addirittura alla terza giornata di stagione regolare. Dopo il rinvio del primo match contro la Luiss a Roma, a causa della convocazione al mondiale under 23 di basket 3x3 di Gravaghi e del capitolino Salvioni, e del turno di riposo che i Bulls hanno dovuto osservare al secondo turno, la squadra di coach Nicolas Zanco affronta il suo primo match ufficiale al PalaTenda di Piombino: palla a due domani alle 18; Chiarugi di Pontedera, Lilli di Ladispoli (Rm) e Montano di Monteriggioni gli arbitri dell’incontro. In casa San Giobbe sarà ancora fuori dai giochi Molinaro a causa di un’ernia cervicale, così come Chappelli che deve scontare una giornata di squalifica. Potrebbe essere invece della partita Petrucci, in prova ormai da giorni con i biancorossi della città di Porsenna. Trasferta sempre insidiosa, quella di Piombino: i portuali nelle prime due giornate hanno raccolto due punti, per effetto della vittoria esterna in casa della Consultivest Loreto Pesaro e del ko interno contro la Tema Faenza di domenica scorsa. Logico attendersi una partita tosta, anche dal punto di vista ambientale. Chiusi vorrà sicuramente partire con il piglio giusto, ma si trova di fronte una squadra già rodata dagli impegni di campionato che, soprattutto, vorrà ottenere i primi punti casalinghi. Insomma, come esordio c’è già un impegno sicuramente probante.

AF