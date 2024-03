La Sba a caccia dei playoff. Zocca guida il nuovo assalto

di Luca Amorosi

Senza pressioni e con tanta voglia di stupire. È con questo umore che la Amen Bc Servizi torna oggi sul parquet amico del PalaEstra alle 18 per iniziare la seconda fase del campionato in serie B interregionale. Avversaria di turno la Gulliver Derthona Lab, che altro non è che la squadra Under 19 della società che dal 2021 milita in serie A.

I piemontesi, nel girone A, si sono classificati sesti con 24 punti e partono in testa al raggruppamento con 8 punti al pari di Quarrata e Lucca. La formula prevede l’accoppiamento delle squadre arrivate tra il 5° e l’8° posto dei gironi A e B ereditando i punti ottenuti nella prima fase contro le altre squadre del proprio girone e affrontando, in gare di andata e ritorno, solo le quattro squadre dell’altro girone. La Sba, alla luce di ciò, parte ultima con due punti. Nel gruppo anche Campus Varese, Spezia, Gallarate e Borgomanero. Al termine di questa fase, le prime due accederanno ai playoff per la promozione in serie B nazionale. La squadra di Evangelisti cercherà di sfruttare l’onda lunga dell’entusiasmo dopo le due vittorie di fila contro Empoli e Legnaia che sono valse la salvezza. In attacco si affiderà all’ottimo periodo di forma di Zocca (20 punti di media nelle ultime due gare), ma il vero fattore può essere la difesa amaranto, che ha tenuto le proprie avversarie sotto la soglia dei 60 punti sia contro Empoli (52) che contro Legnaia (58).