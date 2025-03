La Sba cade contro Pavia. Vittoria in fumo sul finale

Si è interrotta sabato sera la striscia di vittorie in casa della Scuola Basket Arezzo, che durava dalla stagione regolare. Contro la blasonata Pavia, la Bc Servizi ha lottato alla pari fino all’ultimo, arrendendosi poi per quattro punti. Lo scontro diretto arride dunque ai lombardi, ma la Sba resta in corsa per un posto nei playoff promozione.

In avvio le due squadre trovano canestri con facilità chiudendo il parziale sul 22-20 in favore della Riso Scotti. Il quintetto di coach Fioravanti sbaglia troppo a inizio secondo quarto e Pavia ne approfitta con un break di 8-0 che sposta l’inerzia a favore degli ospiti, che gestiscono fino all’intervallo (36-44).

Al rientro in campo Pavia allunga fino al +11, ma la squadra di Fioravanti reagisce e avvia la rimonta con una tripla di Toia (12 punti e 9 assist per lui). Grazie a una difesa più arcigna, Arezzo punto su punto prima chiude lo svantaggio, poi con due canestri di Prenga compie il sorpasso al 30’ (62-59).

L’ottimo momento degli amaranto prosegue anche a inizio ultimo quarto, quando un appoggio di Kader vale il +6 a 8 minuti dalla fine. Da questo momento però, Arezzo non trova più la via del canestro sbagliando tanto soprattutto dall’arco. Pavia così torna in vantaggio e lo mantiene fino all’ultima sirena, vincendo 73-77.

Ora testa agli ultimi due turni dell’andata del PlayIn Gold: doppia trasferta a Borgomanero martedì sera e a Casale Monferrato domenica alle 18.

Luca Amorosi