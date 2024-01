La Sba in casa dell’ultima. Evangelisti vuole il bis

di Luca Amorosi

Neanche il tempo di esultare per la spettacolare rimonta che domenica ha permesso di battere lo Spezia al PalaEstra che la Amen Bc Servizi torna subito sul parquet questa sera alle 21 per affrontare Castelfiorentino in trasferta in una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di B interregionale. I padroni di casa dividono l’ultimo posto in classifica con Sestri, ma non sono da sottovalutare: di recente hanno inserito a roster l’ucraino Zaiets, guardia capace di inserirsi subito nei meccanismi di coach Angiolini come dimostrano i 19 punti messi a referto contro Spezia una settimana fa. Castelfiorentino nel corso della stagione ha pagato a caro prezzo i tanti infortuni che l’hanno relegata in una posizione di classifica non consona al reale valore della squadra. Belli, Nepi, Scali e Pucci sono infatti giocatori di prima fascia, tanto che tutti viaggiano ben oltre la doppia cifra di realizzazione per un attacco che globalmente segna 73,8 punti a partita, uno in più della Sba.

Per questo motivo i ragazzi di coach Evangelisti dovranno limitare fin da subito le bocche di fuoco avversarie per evitare che possano prendere il giusto ritmo partita, sfoderando una prestazione difensiva come quella vista nel secondo tempo di domenica scorsa per cercare di tornare al successo anche lontano da . Un successo che in trasferta manca addirittura dalla prima giornata.