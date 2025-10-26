La Sba incrocia una big. Costone Siena al PalaEstra
Basket serie B: la capolista a punteggio pieno avversaria di Toia e compagni
AREZZOLa Scuola Basket Arezzo vuole rialzare la testa dopo la sconfitta di San Miniato, ma la quinta giornata non propone certo una sfida facile alla compagine sponsorizzata Centro Tecnico BM: al Palasport Estra arriva infatti la Vismederi Costone Siena, capolista a punteggio pieno della Division C di serie B interregionale. La formazione senese ha il morale alle stelle dopo la vittoria nel derby stracittadino dello scorso turno contro la Virtus. In estate ha confermato coach Belletti in panchina si è rinforzata con giocatori di prima fascia per questo campionato, tra cui anche l’ex Sba Andrea Zocca e l’ala Dario Masciarelli, miglior realizzatore della squadra con 16,3 punti a partita, seguito dal confermato Ferdinando Nasello con 11. La BM Arezzo invece dovrà fare ancora i conti con l’assenza di Lemmi, mentre Cazzanti è in ripresa dopo l’infortunio subìto a San Miniato. A Toia (nella foto) e compagni servirà la prestazione perfetta per mettere i bastoni tra le ruote al Costone, magari contando anche sulla spinta del pubblico del PalaEstra.
Appuntamento, dunque, oggi alle ore 18 per la palla a due della sfida, che sarà diretta dai Sigg. Rossetti di Rosignano Marittimo (Li) e Mainaro di Cascina (Pi). Oggi, infine, impegnate anche le formazioni della Under 15 Femminile, ad Arezzo, contro Empoli e della Under 13 in trasferta a Sansepolcro. Chiuderà il programma l’Under 19 Gold che domani giocherà in casa contro la Mens Sana Siena.
Luca Amorosi
Continua a leggere tutte le notizie di sport su