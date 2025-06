La Sba prende Cazzanti. Un talento per l’esterno

di Luca Amorosi

La Scuola Basket ha le idee chiare e stringe i tempi per costruire il roster della prossima stagione. Nelle scorse ore, la società del presidente Castelli ha comunicato di aver ingaggiato l’esterno Andrea Cazzanti (nella foto). Classe 2005, Cazzanti ha appena terminato le giovanili a Ferrara sfiorando la qualificazione alle finali nazionali under 19 di Eccellenza a Roma. In campionato, ha viaggiato a più di 13 punti a partita e in due occasioni, contro Faenza e Pesaro, ha toccato quota 28. Arriva ad con l’intento di sfruttare al meglio la sua prima esperienza tra i senior lontano da casa dopo quella, nella seconda parte della scorsa stagione, con la maglia del CVD Casalecchio in serie C, con 8,4 punti a gara, e con la Scuola Basket Ferrara l’anno prima, quando aveva fatto registrare una media di 11,5 punti.

Coach Fioravanti presenta così il nuovo acquisto: "Andrea ci ha fatto un’ottima impressione sia dai video che dal vivo quando è venuto ad allenarsi con noi. Ha svolto un percorso giovanile di alto livello e vanta già esperienza nel mondo senior, con maturità, personalità e voglia di mettersi in gioco. Potrà dare un contributo importante alla squadra". Queste, invece, le prime parole del nuovo giocatore della Sba: "Sono felice di iniziare questa nuova avventura e pronto a dare tutto per questa maglia e a crescere come persona e giocatore".