La Sba punta tutto su Toia. Fioravanti cerca il colpo

Basket serie B: gli amaranto oggi affrontano Spezia in un match a rischio

di LUCA AMOROSI
2 novembre 2025
AREZZOTrasferta in Liguria per il Centro Servizi BM Arezzo, che per il sesto turno di serie B interregionale fa visita oggi allo Spezia Basket Club con palla a due alle 18. I liguri in classifica hanno due punti in più rispetto agli amaranto, frutto di due vittorie e tre sconfitte. Nell’ultimo turno, entrambe le squadre hanno perso contro formazioni senesi: la Sba si è dovuta arrendere all’imbattuto Costone capolista, mentre lo Spezia è stato battuto dalla Virtus. Sulla panchina ligure è tornato questa estate coach Gabriele Ricci che ha rivoluzionato il roster rispetto alla passata stagione. In bianconero è rimasto solo l’ex amaranto Ramirez ma sono arrivati giocatori giovani e interessanti, come il cannoniere Kmetic proveniente dalla Serie A slovena che viaggia a oltre 24 punti di media a partita con una prestazione da 41 punti nell’ultima gara.In doppia cifra di realizzazione ci sono anche il centro Pesenato, già avversario della Sba con la maglia di Gazzada, e l’ex Montecatini Celerini. Per la Sba c’è da sfatare il tabù PalaSprint, dove nelle ultime stagioni ha una tradizione negativa: dovrebbe ancora essere ai box Lemmi, mentre si spera nel pieno recupero di Pieri e Cazzanti. Coach Fioravanti si affida alla regia di Toia e ai canestri di Corradossi per centrare il secondo successo stagionale. Per i fan, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.Luca Amorosi

© Riproduzione riservata

