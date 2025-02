La Sba subito in campo per rialzare la testa. Scontro diretto contro Sette Laghi Gazzada

Dopo la sconfitta di mercoledì sera in casa di Oleggio nel primo turno della poule promozione, la Scuola Basket Arezzo vuole subito rialzare la testa al debutto casalingo in questa seconda fase. Oggi al Palasport "Mario D’Agata" arriva la Sette Laghi Gazzada, reduce dalla sconfitta interna contro Lucca di sabato scorso. Gli ospiti, dunque, hanno avuto più tempo per preparare la sfida e recuperare energie, ma gli amaranto cercheranno di far valere il fattore campo, che spesso ha fatto la differenza in stagione regolare.

In classifica, le due squadre sono appaiate a quota 8 punti, ragion per cui la sfida assume già un valore specifico nella lotta per i primi otto posti che valgono l’accesso alle fasi finali per la promozione in B nazionale. La formazione lombarda, guidata in panchina da coach Bruno Bianchi, ha nel centro Pesenato, che realizza 15.7 punti per partita, nell’ala ex San Miniato Lovato (13.8 punti) e nel playmaker Tannoia (13 punti) i propri principali riferimenti offensivi.

Nella prima fase, Gazzada ha conquistato ben 30 punti che sono valsi il quarto posto nel proprio girone solo per la classifica avulsa, che ha penalizzato la formazione varesina negli scontri diretti con Borgomanero secondo e Pavia terza. Una curiosità, infine: è la prima volta che le due compagini si affrontano nella storia. Palla a due alle ore 18.

Luca Amorosi