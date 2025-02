La Scotti si sciupa da sola. Sconfitta amara in trasferta

MONCALIERI 64 USE ROSA 59

LIBERTAS MONCALIERI: Sammartino 27, Ngamene, Cordola 5, Mitreva 14, Avagnina 2, Pasero, Corgnati, Gesuele, Grosso 4, Salvini 4, Nicora 3, Obaseki 5. All.: Terzoli.

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 1, Colognesi 14, Castellani 12, antonini 2, Vente 13, Leghissa n.e., Fiaschi n.e., Ruffini 7, Ianezic 5, Ndiaye 2, Casini 3. All.: Cioni.

Arbitri: Manganiello di San Giorgio del Sannio e Del Gaudio di Massa di Somma. Parziali: 19-11; 39-33; 56-45.

MONCALIERI – Si interrompe in Piemonte al Pala Einaudi la striscia di quattro vittorie consecutive dell’Use Rosa, battuta 64-59 dal Moncalieri. Le biancorosse hanno pagato una prestazione altalenante, in cui pur rimanendo sempre aggrappate alla partita non hanno mai dato davvero la sensazione di poterla controllare. Le padrone di casa hanno messo in campo più energie e soprattutto trovato la via del canestro quando contava. Al contrario, alle ragazze di coach Cioni è mancata la zampata finale, lo scatto per passare avanti dopo essere riuscite a coronare la rimonta in ben due circostanze. Nella prima un pesante contro break delle piemontesi ha vanificato gli sforzi di Colognesi e compagne, nella seconda sul 62-59 sono invece costati cari qualche errore di troppo ed un fallo in attacco fischiato a Vente nel possesso decisivo a diciotto secondi dalla sirena finale. La pessima serata al tiro (34 per cento di realizzazione dal campo, 18 per cento dall’arco dei tre punti e 66 per cento dalla lunetta) è stato l’altro aspetto che ha aumentato i rimpianti per una sconfitta che sarebbe stato benissimo evitabile. Sarebbe bastato davvero poco in più.