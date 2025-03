La Scotti vuole il riscatto. Ma l’avversaria è in forma

Guardando la classifica domani sera alle 21 al Pala Sammontana l’Use Rosa Scotti partirà nuovamente favorita contro il Teen Basket Torino, ma attenzione al team piemontese che sta attraversando un buon periodo di forma come testimoniano le ultime tre vittorie consecutive, mentre le biancorosse sono reduci dalla sconfitta di Moncalieri. "È una partita complicata – attacca coach Alessio Cioni (nella foto) –, la classifica di Torino è bugiarda. All’andata abbiamo fatto fatica e fisicamente non stiamo attraversando un momento felicissimo. Come dimostra la partita di Moncalieri, nonostante poi le ragazze siano scese tutte in campo a parte Leghissa, si è visto che i problemi hanno influito sulla gara. Quindi dobbiamo stare ben attente e consapevoli che sarà una partita equilibrata e che dovremo in ogni modo approcciarla bene, cosa che sicuramente non abbiamo fatto domenica scorsa. Sarà fondamentale entrare subito mentalmente in partita o saremo ancora costrette ad una gara tutta in salita".

Torino viaggia attualmente a quota 16 in classifica, appaiata a Selargius all’ottavo posto, l’ultimo utile per i play-off. Nell’ultima partita ha messo in vetrina Giacomelli, autrice di 21 punti, oltre a Paleari e Colli, anch’esse in doppia cifra. Resta da ricordare che dopo questa gara il campionato si fermerà per le finali di Coppa Italia di Roseto degli Abruzzi, dove l’Use Rosa affronterà Mantova, e che la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube usebasket.