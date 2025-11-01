La Scotti vuole rialzare la testa. Gara importante con Sanga Milano: "Giocheremo dando il massimo"

Rialzare subito la testa e tornare a smuovere la classifica. Questo il doppio obiettivo odierno dell’Use Rosa Scotti, che stasera alle 18 al Pala Sammontana ospita Sanga Milano. Dopo tre sconfitte consecutive, infatti, le ragazze di coach Alessio Cioni sono chiamate a battere un colpo, a dare un segnale, a dimostrare non che tutti i problemi sono come d’incanto passati, ma che qualche segnale positivo si vede. E questo indipendentemente dal fatto che di fronte ci sia una squadra al momento capolista del girone.

"È una partita complicata – attacca il tecnico biancorosso – Sanga Milano sulla carta è con Galli San Giovanni la squadra più forte e quindi una di quelle che lotterà per i primi posti. Viene da una vittoria importante con Livorno e quindi una di quelle che in questo momento avrei evitato volentieri. Il rovescio della medaglia è che abbiamo pressione zero contro di loro e quindi giocheremo tranquille dando il massimo. Le ragazze in settimana hanno lavorato bene, con la giusta mentalità e sono certo che faranno di tutto per uscire dal momento difficile che stiamo attraversando. Il tutto indipendentemente da quello che sarà il risultato finale".

Cioni prosegue poi tracciando la strada. "Dobbiamo ripartire dai segnali positivi che difensivamente abbiamo avuto a Giussano – prosegue – e da lì costruire anche qualche situazione offensiva giocando con più libertà di testa e spensieratezza, dobbiamo capire che siamo una squadra normale ed è quindi scontato che possiamo vincere solo se lottiamo fino in fondo".

A dirigere il match, che sarà trasmesso in diretta YouTube sul canale use basket tv, saranno gli arbitri Foschini e Rinaldi di Ravenna.