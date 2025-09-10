La Sella Cento si presenta alla città. Fava: "Siamo parte del territorio"

Lunedì sera in una piazza del Guercino gremita di pubblico e tifosi, si è tenuta la presentazione della Benedetto XIV Cento. Dopo l’introduzione sul palco dei giocatori, accolti a gran voce dalla tifoseria, ha preso la parola il gm Renato Nicolai, che ha voluto sottolineare l’importante ruolo ricoperto dagli addetti ai lavori della famiglia Benedetto: "Ci siamo lasciati il 27 aprile scorso durante un momento bellissimo, con i nostri tifosi abbiamo avuto il piacere di festeggiare una notte illuminata di rosso. Tra poco comincerà una nuova stagione ancora più difficile, da molti definita una delle più difficili di sempre dato che il livello della Serie A2 sale ogni anno, ma con coach Di Paolantonio abbiamo deciso di confermare in squadra i ragazzi che più meritavano dallo scorso anno andando poi a costruire un organico di valore con degli ottimi innesti". Nicolai ha ringraziato ed elogiato tutte le persone che lavorano dietro alle quinte per la Benedetto XIV Cento, come Alessandro Livreri, che con Thomas Marzioni e i ragazzi di Brainstop fanno un lavoro eccezionale, e Andrea Merighi, il condottiero di queste serate che con Casa Benedetto sta portando tanti sorrisi.

A seguire, coach Di Paolantonio ha invece evidenziato il ruolo fondamentale della società: "Innanzitutto ci tenevo a far notare che questa sera siamo veramente tanti, ancora di più dello scorso anno. Sono molto contento del lavoro estivo del club nell’allestire un gruppo di ragazzi di ottimo livello, confermando diversi nomi importanti della scorsa stagione: stiamo lavorando duro, verso i risultati che questa piazza merita". Applausi e cori per il presidente della Benedetto, Gianni Fava, prossimo a celebrare il suo decimo anno di carica, che ha sottolineato il grande legame che tra la società e la sua città: "In questa piazza vedo tanti volti di amici, tifosi, sponsor, cittadini e famiglie, per me è un piacere condividere con voi questa serata. La nostra società prima di tutto è una partner della città: non è soltanto sport ma fa parte del patrimonio di Cento e dei suoi abitanti. Questo in arrivo sarà il decimo anno dalla mia nomina a presidente, durante questo percorso non sono mancati i momenti difficili come quelli esaltanti, ma soprattutto non è mai mancata la convinzione che la Benedetto fosse una parte integrante di Cento e del suo territorio".

Infine, è stato chiamato sul palco il main sponsor Banca Sella nella persona di Marco Di Turi: "E’ un onore essere qui per il terzo anno consecutivo come sponsor – ha detto –, mi fa un grande piacere vedervi così numerosi in questa piazza e spero che porterete questa numerosità al palazzetto per sostenere i nostri ragazzi". Dopo le parole del sindaco Edoardo Accorsi, Alessandro Livreri ha voluto consegnare il premio Patrimoni ad una colonna dello staff comunicazione della Benedetto XIV degli ultimi 3 anni, Giulia Artoni, che quest’anno non potrà far parte della famiglia biancorossa. Per quanto riguarda il campo, oggi pomeriggio alle 17 la Sella Cento è impegnata in un’amichevole contro l’Andrea Costa Imola, di B nazionale.

Michele Ferioli