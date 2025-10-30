La Sella travolge Cremona e fa suo lo scontro diretto

Sella Cento 94 Juvi Cremona 74

SELLA : Scarponi 3, Tanfoglio 4, Conti 8, Berdini 5, Devoe 27, Moretti 4, Montano 12, Davis 13, Fall 6, Tiberti 12, Piazzi. All. Di Paolantonio

JUVI CREMONA: Panni 5, McConico 14, Zugno, Del Cadia 4, La Torre, Barbante 9, Allinei 15, Garrett 15, Bartoli 9, Bortolin 3, Di Croce n.e. Fiodo. All. Bechi

Arbitri: Ursi, Gai e Barbieri

Parziali: 19-11, 45-34, 65-56

Note: tiri da 3 Cento 13/28, Cremona 10/26, tiri da 2 Cento 19/39, Cremona 15/31, tiri liberi Cento 17/21, Cremona 14/18, rimbalzi Cento 34, Cremona 35.

Torna alla vittoria la Sella Cento, che alla Baltur Arena travolge la Juvi Cremona col punteggio di 94-74, interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive della squadra dell’ex Bechi. Dopo 5 minuti di sostanziale equilibrio, 7-10 il punteggio per la Juvi Cremona, la Sella Cento piazza un break di 7-0 e si porta avanti nel punteggio, grazie alle iniziative di Devoe e all’ottimo impatto di Montano che segna 2 triple per il 19-11 al 10’. Da sottolineare lo sforzo difensivo dei padroni di casa, che hanno concesso solo 1 punto agli ospiti negli ultimi 5 minuti del primo quarto.

In avvio di secondo quarto c’è la reazione della squadra di coach Bechi, che si porta a - 2 con Allinei. Conti e un positivo Moretti portano avanti la Sella sul +7, 33-26, Davis e Devoe danno la doppia cifra di vantaggio alla Benedetto XIV 37-26, Panni segna dall’arco dei 6,75, ma la Sella è molto in palla e tocca il +13 come massimo vantaggio: la squadra di coach Di Paolantonio va all’intervallo sul 45-34. Nel terzo quarto ci si aspetta la reazione degli ospiti, ma Fall segna la tripla del 50-38, imitato poco dopo da Conti. Cento tira con ottime percentuali dall’arco dei 6,75 e il vantaggio si dilata grazie ai canestri di Devoe, Tiberti e Davis: 63-47 per i padroni di casa, prima dei 2 canestri consecutivi da 3 punti di Cremona che va all’ultimo mini riposo a - 9, 65-56 al 30’.

Anche Tanfoglio dà il suo contributo tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo, con 4 punti e un assist al bacio per Devoe che vale il 71-58. Bechi chiama il terzo time out a disposizione, ma non riesce ad invertire l’inerzia della partita, la Sella rimane lucida e concentrata fino al quarantesimo minuto, segnando 29 punti nell’ultimo quarto, toccando i 20 punti di vantaggio proprio sulla sirena finale, 94-74 il punteggio per i biancorossi. Ottima partita sia offensiva che difensiva per i ragazzi di coach Di Paolantonio, che colgono un meritato successo davanti a una Baltur Arena in festa anche per aver riabbracciato una bandiera come Donato Di Monte, gradito ospite della società. Il campionato prosegue a ritmi frenetici, domenica i biancorossi saranno impegnati in trasferta a Scafati.

Michele Ferioli