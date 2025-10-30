Acquista il giornale
La Sella travolge Cremona e fa suo lo scontro diretto

Basket A2: bella prova di squadra per i centesi contro l’ex Bechi. Devoe ne segna 27, in doppia cifra anche Montano, Davis e Tiberti.

di Redazione Sport
30 ottobre 2025
Gabe Devoe immarcabile, ha steso la difesa della Juvi Cremona, per il quarto successo stagionale della Sella Cento (Foto Business Press)

Sella Cento 94 Juvi Cremona 74

SELLA : Scarponi 3, Tanfoglio 4, Conti 8, Berdini 5, Devoe 27, Moretti 4, Montano 12, Davis 13, Fall 6, Tiberti 12, Piazzi. All. Di Paolantonio

JUVI CREMONA: Panni 5, McConico 14, Zugno, Del Cadia 4, La Torre, Barbante 9, Allinei 15, Garrett 15, Bartoli 9, Bortolin 3, Di Croce n.e. Fiodo. All. Bechi

Arbitri: Ursi, Gai e Barbieri

Parziali: 19-11, 45-34, 65-56

Note: tiri da 3 Cento 13/28, Cremona 10/26, tiri da 2 Cento 19/39, Cremona 15/31, tiri liberi Cento 17/21, Cremona 14/18, rimbalzi Cento 34, Cremona 35.

Torna alla vittoria la Sella Cento, che alla Baltur Arena travolge la Juvi Cremona col punteggio di 94-74, interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive della squadra dell’ex Bechi. Dopo 5 minuti di sostanziale equilibrio, 7-10 il punteggio per la Juvi Cremona, la Sella Cento piazza un break di 7-0 e si porta avanti nel punteggio, grazie alle iniziative di Devoe e all’ottimo impatto di Montano che segna 2 triple per il 19-11 al 10’. Da sottolineare lo sforzo difensivo dei padroni di casa, che hanno concesso solo 1 punto agli ospiti negli ultimi 5 minuti del primo quarto.

In avvio di secondo quarto c’è la reazione della squadra di coach Bechi, che si porta a - 2 con Allinei. Conti e un positivo Moretti portano avanti la Sella sul +7, 33-26, Davis e Devoe danno la doppia cifra di vantaggio alla Benedetto XIV 37-26, Panni segna dall’arco dei 6,75, ma la Sella è molto in palla e tocca il +13 come massimo vantaggio: la squadra di coach Di Paolantonio va all’intervallo sul 45-34. Nel terzo quarto ci si aspetta la reazione degli ospiti, ma Fall segna la tripla del 50-38, imitato poco dopo da Conti. Cento tira con ottime percentuali dall’arco dei 6,75 e il vantaggio si dilata grazie ai canestri di Devoe, Tiberti e Davis: 63-47 per i padroni di casa, prima dei 2 canestri consecutivi da 3 punti di Cremona che va all’ultimo mini riposo a - 9, 65-56 al 30’.

Anche Tanfoglio dà il suo contributo tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo, con 4 punti e un assist al bacio per Devoe che vale il 71-58. Bechi chiama il terzo time out a disposizione, ma non riesce ad invertire l’inerzia della partita, la Sella rimane lucida e concentrata fino al quarantesimo minuto, segnando 29 punti nell’ultimo quarto, toccando i 20 punti di vantaggio proprio sulla sirena finale, 94-74 il punteggio per i biancorossi. Ottima partita sia offensiva che difensiva per i ragazzi di coach Di Paolantonio, che colgono un meritato successo davanti a una Baltur Arena in festa anche per aver riabbracciato una bandiera come Donato Di Monte, gradito ospite della società. Il campionato prosegue a ritmi frenetici, domenica i biancorossi saranno impegnati in trasferta a Scafati.

Michele Ferioli

© Riproduzione riservata

