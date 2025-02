La Serie C riparte “in quarta“. La Galvi Lissone va a Basiglio per curare il mal di trasferta

Due partite alle 18.30, altrettante alle 21. Così recita il menù odierno della Serie C di basket con due grandi temi: il “mal di trasferta“ che sta attanagliando la Galvi Lissone e l’impegno gravosissimo in casa della Fortitudo Busnago. I ragazzi di Alessandro Galli daranno vita a una delle super classiche a Basiglio contro MilanoTre alle 18.30. Se gli apiellini vorranno risalire la china serve un cambio di marcia proprio lontano da Lissone dove han perso le ultime quattro sfide e sei delle otto di regular season. Stesso orario per la “mission impossible“ della Fortitudo Busnago che ospita al collegio la capolista Cerro Maggiore. In serata scendono in campo Basket Seregno e Varedo. Al PalaSomaschini arriva Settimo Milanese, mentre la capolista Eco Peg ha uno scontro alla portata contro Opera. In Divisione Regionale 1 la Italcontrol Villasanta riceve Sondrio domenica alle 18. Nel girone Est D posticipano Biassono e Dipo in casa contro Excelsion Bergamo (19) e Verolanuova (17.30).

Ro.San.