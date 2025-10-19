LA SESTA GIORNATA. Match ad alta tensione tra Forlì e Scafati

Dopo gli anticipi di ieri sera (Cividale-Ruvo e Milano-Brindisi), ecco che la A2 completa oggi la sua sesta giornata con le rimanenti otto partite. Di fatto il vero big match, quello che si prende il proscenio su tutte le altre partite, è Tezenis-Dole, ma attenzione anche a tante sfide interessanti. Come Forlì-Scafati, due deluse di questo inizio. La squadra di Martino (in foto Kadeem Allen) è ferma a 2, tra i campani è già saltato l’allenatore (il vice Mazzetti al posto di Crotti): tensione a mille all’Unieuro Arena. Qualcun altro invece è in gran fiducia. Come Rieti e Pesaro, che in casa con Pistoia e Mestre hanno una ghiotta opportunità per mantenere una sorprendente vetta della classifica. Avellino (come Rimini, Milano e Ruvo non ha mai vinto in casa) vuol far valere il fattore campo contro Torino, così come Livorno è atteso a un salto di qualità nella gara interna con Bergamo. Completano il programma Cremona-Fortitudo e Cento-Roseto. E domenica prossima sarà derby, con Rimini a ospitare Pesaro al Flaminio.

La classifica: Rieti, Pesaro, Verona e Brindisi 8; Rimini, Pistoia, Livorno, Bergamo, Torino, Bologna e Mestre 6; Avellino, Cento, Scafati, Cividale e Cremona 4; Milano, Roseto e Forlì 2; Ruvo 0.