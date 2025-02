La situazione. Adesso l’obiettivo è centrare la salvezza. Neri infortunato, serve un nuovo esterno

Dopo la sconfitta di ieri sera e la ‘condanna’ a giocare la seconda fase nel girone per evitare la retrocessione (e i playout) in casa Note di Siena Mens Sana si apriranno nelle prossime ore logiche riflessioni sull’eventualità di rinforzare il roster a disposizione di coach Paolo Betti. Per non correre rischi, anche se la classifica iniziale sarebbe piuttosto buona, il direttore generale Riccardo Caliani potrebbe infatti valutare l’inserimento in squadra di un ulteriore esterno che prenda il posto di Neri. Ieri il numero 24 era in tribuna e difficilmente sarà recuperabile per questa stagione, a maggior ragione se come sembra deciderà di operarsi per risolvere alla radice il problema ai tendini che lo condiziona da settembre. Con uno dei giocatori potenzialmente più importanti out per tutto il resto della stagione le rotazioni sugli esterni sembrano essere un po’ corte, vista anche la scelta di Betti di utilizzare col contagocce il giovane play Tilli nelle ultime settimane. In caso di qualificazione alla seconda fase più prestigiosa, e quindi con il pass salvezza già staccato, viceversa probabilmente la squadra sarebbe rimasta così.