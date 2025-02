La situazione. Costantini-Guerra non preoccupano. Bartoletti ci prova

La Stosa ha ripreso ad allenarsi nella giornata di martedì per preparare la difficile trasferta di domenica prossima a Gallarate. Dopo la paura di domenica scorsa relativamente alle condizioni di Guerra e Costantini, dagli esami effettuati martedì mattina sono arrivate ottime notizie per coach Evangelisti. Il playmaker umbro, match Winner di domenica contro Genova, ha solo un leggero affaticamento all’adduttore e verrà gestito ij vista di un suo utilizzo domenica sera. Lo stesso dicasi per Costantini: anche per lui nessuna lesione, ma solo un lieve affaticamento muscolare che non dovrebbe impedirgli di andare regolarmente in campo a Gallarate. Martedì sera intanto è tornato ad allenarsi in gruppo, anche se con un utilizzo differenziato, Giulio Bartoletti. Il play senese, fermo da un mese per un fastidioso infortunio alla mano destra, verrà valutato nei prossimi giorni con l’obiettivo di un parziale reinserimento in partita.