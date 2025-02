La situazione. Decise le griglie della seconda fase. Si parte il 16

La vittoria del Vismederi in casa della Note di Siena rappresenta la prima affermazione esterna dei derby disputati in questa stagione. Peraltro arriva nell’ultima stracittadina dell’anno. È l’undicesimo acuto costoniano nella storia dei derby con la Mens Sana, a fronte dei 6 successi biancoverdi. Il risultato condanna la Mens Sana alla poule salvezza: ai biancoverdi sarebbe bastato vincere l’incontro per accedere al play-in gold, vista la contemporanea vittoria di Lucca, 84-83 su Arezzo. Stante i risultati maturati anche nel girone A, questa la griglia di partenza della seconda fase. Play-in gold: Oleggio 18, San Miniato 16, Lucca 14, Costone, Arezzo, Borgomanero, Pavia 10, Gazzada e Casale Monferrato 8, Empoli e Derthona Basket Lab 6 e Quarrata 4 punti. In poule salvezza: Don Bosco Crocetta 16, Mens Sana 14, Virtus, Spezia, Legnaia e Campus Varese 12, Gallarate Collegno e Genova 10, Cecina 6, Castelfiorentino 4 e Serravalle 2 punti.